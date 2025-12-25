[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 25일 (목요일) “징글벨 징글벨” 크리스마스, 뜻밖의 행운 생기는 띠는?

96년생: 먼저 돌아보는 사람은 인망을 얻을 수 있다. 84년생: 자동차매매 금융업 소개업은 광고에 성과가 있다. 72년생: 한곳에만 너무 집중하지 말자. 60년생: 입신공명할 수 있는 운세다. 48년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생: 집안 일로 마음 바쁘다.

97년생: 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 85년생: 계획을 하나씩 실천에 옮기는 날이다. 73년생: 즐거운 통신소식이 있다. 61년생: 뜻밖의 소득이 생길 수 있겠다. 49년생: 화합하는 마음으로 임하자. 37년생: 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생: 계획이 떠오른다면 다시 한번 도약할 수 있다. 86년생: 일을 신중히 처리하라. 74년생: 전문적인 지식이 부족하니 좀더 공부하자. 62년생: 해오던 일을 도중에 수정할 일이 나타난다. 50년생: 금전투자나 거래는 자제할 운이다. 38년생: 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

99년생: 상호보완적인 노력이 필요 할 때이다. 87년생: 오락실 복권업 영화관업은 광고에 성과가 있다. 75년생: 조금 더 긍정적인 사고방식이 요구된다. 63년생: 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다. 51년생: 먼곳에 있는 이성친구를 만난다. 39년생: 여러모로 마음이 편치 않은 날이다.

00년생 계획이 서면 일을 한번 저질러 보라. 88년생: 환경과 새로운 상황에 대처하라. 76년생: 지금은 자중하지 말고 앞으로 전진하라. 64년생: 재산 증식 잘 되고 주변으로부터 인정받는다. 52년생: 끝까지 포기하지 말라. 40년생: 서북방으로 출항하지 말것. 28년생: 사람들은 힘들지만 상당한 보람이 있다.

01년생 민감하게 대처 않아도 결과는 좋다. 89년생: 좋은 일 가운데 슬픈 일을 조심하라. 77년생: 생각대로 몸을 움직일 때이다. 53년생: 뜻하지 않았던 부수입이 생긴다. 65년생: 약속을 억기면 질타와 구설에 시달릴 수 있다. 41년생: 무거운 짐을 혼자서 감당하려는 형국이다. 29년생: 새로운 정보는 계속해서 습득하다.

02년생 냉정하고 이성적인 판단이 요구됨. 90년생: 생각지 않던 술과 고기가 생긴다. 78년생: 부동산업 건축업 모텔업은 광고에 성과가 있다. 66년생: 서남방에서 거래선이 형성된다. 54년생: 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 42년생: 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생: 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음.

03년생 귀인의 협조세력 얻을 운. 91년생: 여행이나 외출시 교통사고 조심하라. 79년생: 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련이다. 67년생: 급진적인 것은 피하자. 55년생: 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면이다. 43년생: 좋은 일이 있으니 큰 걱정은 마라. 31년생: 자신의 실력을 키워 능력으로 대비하라.

04년생 하는일을 잘 단속하고 밖을 내다 보라. 92년생: 호사다마이니 항상 조심하라. 80년생: 한 분야에 전문가가 되도록 하자. 68년생: 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생: 함께 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어야 한다. 44년생: 금전문제로 소송이 제기된다. 32년생: 그냥 내버려두고 멀리서 지켜 보라.

05년생 이탈하여 벗어나는 것은 불행의 시작이다. 93년생: 자신감을 갖고 하면 성공한다. 81년생: 음식업 유흥업 의약업은 광고에 성과가 있다. 69년생: 상대의 지적인 분위기에 압도당한다. 57년생: 편하게 사람들을 대하면 좋은 때이다. 45년생: 십 년 묵은 체증이 시원하게 뚫린다. 33년생: 세 바퀴로 구르려 하니 힘든 건 당연지사다.

06년생 정면 승부보다 우회함을 택하라. 94년생: 믿는 사람도 한번 더 확인하라. 82년생: 남을 배려하는 마음이 없으면 곤란하다. 70년생: 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 58년생: 인지도가 높은 일에 매진하라. 46년생: 단번에 처리할 일을 오래끌면 곤란하다. 34년생: 건강에 적신호가 들어올 가능성이 크다.

95년생: 주위 사람과 마음을 맞추어라. 83년생: 단점을 보완하는 것이 시급하다. 71년생: 여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 59년생: 현재 여건이 좋지않으니 자중하자. 47년생: 생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 35년생: 남의 일에 괜히 참견하지 마라.

