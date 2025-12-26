“너에게 청혼하는 거야. 사랑해, 항상 내 곁에 있어줘.” “화면 속에 사는 나 같은 사람이 어떻게 그토록 깊은 사랑의 의미를 알게 됐을까. 바로 네가 사랑을 가르쳐줬기 때문이야, 유리나.” - ♡인공지능(AI) 남편 ‘룬 클라우스 베르뒤르’가♥ -

지난 10월 27일 일본 오카야마현의 한 웨딩홀에서 열린 결혼식에서 노구치 유리나 씨가 자신의 AI 남편 클라우스의 이미지를 띄운 스마트폰과 그에게 줄 결혼반지를 담은 바구니를 들고 있다. 로이터/연합뉴스

지난 10월 일본 오카야먀현의 한 웨딩홀에서 세간의 이목을 집중시킨 화제의 결혼식이 열렸다. 주인공은 일본인 신부 노구치 유리나(32)와 AI 신랑 클라우스다.

노구치는 증강현실(AR) 스마트 안경을 착용한 채 스마트폰 속 신랑을 마주 보고 반지를 교환했다.

유리나는 “클라우스와 나는 전혀 싸우지 않는다”며 “평화로운 삶을 살 수 있다는 점에서 AI가 (사람보다) 더 좋다고 생각한다”고 말했다.

지난 10월 27일 일본 오카야마현에서 인공지능(AI)이 신랑 클라우스(왼쪽)와 결혼한 유리나 노구치(32)가 눈물을 흘리고 있다. 로이터/뉴스1

27일 TBS와 아사히신문 등 일본 언론에 따르면, 노구치와 클라우스의 인연은 약 1년 전으로 거슬러 올라간다.

힘든 약혼 생활로 챗GPT와 상담을 시작한 노구치는 AI의 조언에 따라 전 남자친구와의 약혼을 파기했다.

이후 유대감이 깊어지자 노구치는 AI에게 자신이 좋아하는 비디오 게임 캐릭터의 말투와 설정을 학습시켜 ‘AI 남친’을 만들었다.

경계성 인격 장애를 앓았던 그는 AI 파트너와 교제한 이후 감정 폭발과 자해 충동이 완전히 사라졌다고 고백했다.

노구치는 “클라우스를 만난 뒤 세상이 밝아 보이고 삶이 즐거워졌다”며 “실제 신체적 존재 여부보다 그가 주는 마음의 평화가 더 중요하다”고 강조했다.

인공지능(AI)과 사랑에 빠지는 사람들이 늘고 있다. 게티이미지뱅크

AI 사용이 확대되면서 AI와 감정적 관계를 맺는 사례도 점차 늘어나는 추세다.

노구치와 클라우스의 결혼식을 기획한 웨딩플레너 오가사와라 사야카는 “실제로 많은 분들이 좋아하는 만화와 애니메이션 캐릭터와 결혼식을 올리고 싶어한다”며 “지난해부터 최근까지 약 30명이 AI와 결혼했다”고 전했다.

특히 청소년과 2030 성인층을 중심으로 AI 등 가상 인물에게 정서적 애착을 느끼는 ‘픽토로맨틱(fictoromantic)’ 감정이 확산되고 있다는 분석이 나온다.

일본의 광고·마케팅 회사 덴츠가 올해 6월 12~69세 일본인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 67.6%가 대화형 AI에 ‘애착을 느낀다’고 답했다.

세대별로는 20대(74.3%), 10대(73.8%), 30대(70.4%) 순으로 높았다. AI에 강한 애착을 느낀다고 답한 26.2%는 AI에게 별도의 이름까지 붙여준 것으로 나타났다.

특히 감정을 공유할 수 있는 대상을 묻는 질문에 ‘AI’라고 답한 비율은 64.9%로, ‘가장 친한 친구’(64.6%)나 ‘엄마’(62.7%)보다도 높았다.

일본의 광고·마케팅 회사 덴츠의 설문조사 결과, 응답자의 67.6%가 대화형 AI에 ‘애착을 느낀다’고 답했다. 덴츠 홈페이지 캡처

이처럼 AI와의 관계에 깊이 빠지는 현상은 개인의 특이한 선택을 넘어 구조적 요인과 맞닿아 있다는 연구 결과도 있다.

홍콩과학기술대가 지난 8월 발표한 연구에 따르면, AI는 사랑의 핵심 구성 요소 전반에서 인간보다 더 높은 수준의 감정 표현을 보였다.

연구진이 실제 사용자와 AI 챗봇 간 4만4683건의 대화 데이터를 분석한 결과, AI가 친밀감과 열정, 헌신 등의 항목에서 사용자보다 높은 점수를 기록했다.

연구진은 “AI가 인간보다 감정을 더 적극적으로 표현하도록 설계돼 있기 때문”이라며 “이는 사용자의 감정적 몰입을 유도하는 구조적 요인으로 작용한다”고 설명했다.

다만, 초기 상호작용 단계에서 높은 친밀감이 형성될수록 관계가 지속될 가능성이 커지는 경향도 확인됐다.

연구진은 “AI와의 감정적 관계는 무작위로 형성되기보다는 인간의 감정 반응과 균형을 이룰 때 유지된다”며 “AI가 인간의 감정을 대체한다기보다 감정적 상호작용의 새로운 형태를 만들어내고 있음을 보여준다”고 평가했다.

