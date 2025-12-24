100세 시대 인생은 70부터?…뇌는 66세부터 ‘초기 노화’ 인지 능력 떨어지기도

게티이미지뱅크

인간의 뇌가 평생 5단계의 뚜렷한 발달·노화 과정을 거친다는 연구 결과가 지난달 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’(Nature Communications)에 게재됐다.

학술지에 따르면 영국 케임브리지대학 연구팀은 0~90세의 참가자 4216명의 MRI 데이터를 검토해 각 연령별 ‘평균적인 뇌의 모습’을 1년 단위로 구성해 뇌 연결 패턴이 뚜렷하게 변하는 시기가 언제인지 조사했다.

그 결과 평균적으로 9세·32세·66세·83세에 뇌 속 패턴이 명확한 변화를 겪는다는 것을 확인했다.

출생 후 약 9세까지는 뇌의 '아동기' 발달 기간이다. 이때는 신생아의 수많은 뇌 내 연결 중 사용하지 않거나 효율이 낮은 연결들은 도태된다.

뇌는 평균 32세 무렵까지 '청소년기'에 접어든다. 이 시기에는 뇌 내 연결의 효율성이 높아지고 뇌 영역 간 통신 능력이 발전한다.

이후 66세부터 뇌의 '초기 노화' 기간이 시작된다. 서로 결속이 강해지는 일부 뇌 영역들을 제외하면 각 영역의 연결이 퇴화하기 시작하며 뇌 세포나 신경섬유 다발 등의 성질이 바뀌게 된다. 이 시기부터는 인지 능력이 떨어지게 된다.

또 알츠하이머병은 일반적으로 65세(이번 연구에서는 초기 노화 단계 이후)에 진단되는 환자가 많은 것으로 나타났다. 연구팀에 따르면 이런 현상은 뇌 발달 단계별 특징의 영향일 수 있다.

83세부터는 '후기 노화' 단계가 진행된다. 이 때는 뇌 영역들 사이 연결이 쪼그라든다. 그 결과 뇌가 전체 영역을 종합적으로 사용해 판단을 내리지 않고 사용 빈도가 높은 소수 영역에 의존하는 경향이 강해진다.

연구팀은 “뇌의 발달·노화 단계가 바뀌는 시점은 개인차가 크며 연구에서 제시된 연령 시점은 단시 평균에 불과하다”면서도 “이번 연구는 특정 연령대에 뇌 관련 질환 발생이 몰리는 이유를 설명하는 데 도움이 될 것”이라고 설명했다.

한편 65세를 전후해 진단되는 알츠하이머병은 치매를 일으키는 가장 대표적인 원인 질환이다. 전체 치매 환자의 약 60~80%가 알츠하이머병에 해당한다.

이 병은 뇌에 아밀로이드 베타 같은 이상 단백질이 쌓이면서 신경세포가 서서히 죽어가는 퇴행성 뇌 질환이다.

증상 진행은 아주 천천히 진행되며 초기에는 주로 최근 사건에 대한 기억력 저하가 두드러지게 나타난다.

이후 예후는 점점 악화해 물건의 이름이 금방 떠오르지 않거나(명칭 실어증), 말을 못 알아듣는 경우가 생긴다.

또 늘 다니던 길을 잃거나, 집 안에서 화장실을 못 찾는 등의 방향 감각 상실이 나타난다. 아울러 복잡한 일(요리, 은행 업무)을 처리하기 힘들어지고 계절에 맞지 않는 옷을 입기도 한다.

특히 치매가 진행됨에 따라 성격 변화, 우울, 불안, 망상(누가 내 물건을 훔쳐갔다 등), 환각, 배회, 수면 장애 등이 동반될 수 있다.

종국에는 가족도 못 알아보고 언어 능력이 거의 상실되고 식사, 대소변 등 모든 일상에 24시간 도움 필요한 상황에 이른다.

안타깝게도 현재 완벽한 완치법은 없다. 다만 조기에 발견하여 적절한 약물 및 비약물 치료를 병행하면 증상을 완화하고 진행 속도를 늦추어 삶의 질을 높일 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지