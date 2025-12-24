김포시의회, 권익위 종합청렴도 2등급 3년 연속 우수 결실

김포시의회는 국민권익위원회 주관의 ‘2025년도 지방의회 종합청렴도 평가’에서 2등급을 받아 3년 연속으로 우수 등급을 유지했다고 24일 밝혔다. 기초시의회 평가는 김포를 포함한 전국 75개 의회를 대상으로 이뤄졌으며, 1등급을 받은 곳이 없어 2등급이 가장 높게 부여됐다.

default

종합청렴도는 △의정활동과 의회 운영 전반에 대한 체감도 △반부패 제도 운영이 반영된 노력도 △부패 사건 발생 여부의 감점 항목을 종합해 1∼5등급으로 산정된다. 시의회는 종합점수(80.3점)에서도 평균(73.4점)을 웃도는 성과를 거뒀다.

특히 청렴노력도는 전년도 3등급에서 한 단계 올랐다. 반부패 정책 추진 성과가 인정받은 결과로 나타났다. 세부 항목별로는 인사 및 의정활동 과정에서의 금품수수 예방, 부당한 업무 지시 차단, 공정한 계약업체 선정, 이해충돌 방지제도 이행력 제고 등 주요 분야에서 우수한 점수를 받았다.

김종혁 의장은 “3년 연속 종합청렴도 2등급 달성은 의원들과 사무국 직원 모두가 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 시민의 눈높이에 맞는 투명하고 공정한 의정활동으로 더욱 신뢰받도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지