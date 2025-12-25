MC몽·차가원, '부적절 관계' 보도 부인…"조작된 카톡, 법적대응"

원헌드레드 제공

가수 MC몽과 그의 전 소속사 원헌드레드의 차가원 회장이 부적절한 관계였다는 취지의 보도가 나오자 양측이 강력하게 부인하며 법적 대응을 예고했다.



한 온라인 매체는 24일 두 사람이 연인 관계였다고 주장하며 이를 뒷받침하는 카카오톡 대화를 보도했다.



원헌드레드는 그러나 이날 오후 입장문을 내고 "사실 확인 결과 기사 내용과 카카오톡 대화는 모두 사실이 아니었다"고 반박했다.



원헌드레드는 해당 카카오톡 대화에 관해 "MC몽이 차가원 회장의 친인척인 A씨로부터 협박을 받고 조작해서 보낸 것"이라며 "당시 A씨는 (원헌드레드 산하 레이블인) 빅플래닛메이드의 경영권을 뺏기 위해 MC몽에게 강제적으로 주식을 매도하게 협박했고, 이 과정에서 MC몽의 조작된 카카오톡이 전달됐다"고 주장했다.



그러면서 MC몽은 해당 보도를 확인한 뒤 회사 측에 미안하다고 연락했다고 전했다.



원헌드레드는 "A씨와 최초 보도한 매체를 상대로 강력한 법적 대응을 할 예정"이라고 밝혔다.



MC몽 역시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 해당 카카오톡은 조작됐으며, 보도한 매체를 고소하겠다는 취지의 글을 몇 차례 올렸다가 삭제했다.



MC몽은 지난 7월 "차가원 회장에게 모두 맡기고 저의 건강과 저만의 발전을 위해 유학을 결정했다"며 원헌드레드를 떠났다.

