주식 부호 1위는 이재용 회장…BTS 지민·뷔·정국도 이름 올렸다

올해 말 기준 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 새 약 70조원 늘어나 177조원에 달한 것으로 나타났다. 1위는 이 기간 11조원이 증가한 이재용 삼성전자 회장이 차지했다. 재벌 총수부터 창업가, K-팝 스타까지 순위에 이름을 올리며 주식부호 지형도에도 변화가 감지된다.

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스(대통령실통신사진기자단)

24일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 12월 말과 이달 19일 기준 상장사 개별 주주별 보유 주식과 주식 가치를 조사한 결과, 상위 100인의 보유 지분 가치는 107조 6314억원에서 177조 2131억원으로 69조 5817억원(64.6%) 증가했다.

1위는 이재용 삼성전자 회장이다. 이 회장의 보유주식 가치는 지난해 말 12조330억원에서 이달 19일 23조3천590억원으로 11조3천260억원(94.1%)이나 급증했다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 등 보유 종목 주가 상승의 영향으로 풀이된다. 특히 삼성전자 보유 주식 가치는 5조 1885억원에서 10조 3666억원으로 거의 두 배 늘었다.

2위는 조정호 메리츠금융지주 회장으로 해당 기간 5474억원(5.4%) 증가한 10조7131억원을 기록했다.

3위부터 5위까지는 홍 명예관장(9조202억원)과 이부진 호텔신라 사장(8조8389억원), 이서현 삼성물산 사장(8조1173억원) 등 삼성가(家) 세 모녀가 차지했다.

신진 주식부호도 두드러졌다. 창업 1세대인 박순재 알테오젠 대표(4조 5723억원)와 방시혁 하이브 의장(4조 1230억원)이 각각 8위와 10위에 올랐다. 남도현 에임드바이오 CTO, 김병수 로보티즈 대표, 김동관 한화그룹 부회장 등 20명은 새로 상위 100인에 진입했다.

30대 젊은 부호 등장도 두드러졌다. 1988년생 김병훈 에이피알 대표(2조 9047억원)와 오준호 레인보우로보틱스 창업자의 자녀인 오수정씨(1986년생)가 30대 상위권에 이름을 올렸다. 30세 이하 상위 100인의 지분 가치는 8010억원으로 47.8% 증가했다.

지난 2022년 5월 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 워싱턴DC 백악관에 초청돼 연설하는 모습. AP 연합뉴스

K-팝 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버인 지민과 뷔, 정국이 30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인에 등극해 눈길을 끌었다.

CEO스코어는 “대형주 주가 상승과 바이오·엔터테인먼트 등 성장 산업의 약진이 상위 주식부호 지분 가치 확대에 영향을 미쳤다”고 분석했다.

