포항뿌리회 제19·20대 회장단 이·취임식 및 포항사랑대상·전역식 성료

경북 포항지역 최대 애향단체인 '포항뿌리회 제19·20대 회장단 이·취임식 및 포항사랑대상·전역식'이 23일 오후 더퀸에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 공원식 전 경북도 정무부지사, 이칠구·박용선·이동업·연규식 경북도의원을 비롯 고한중 포항시 해병대전우회장, 회원 등 700여명이 참석한 가운데 류득곤 전 포항남부소방서장이 제20대 신임 회장으로 취임했다.

류득곤 제20대 포항뿌리회 신임 회장이 23일 공식 취임한 뒤 인사말을 하고 있다.

김장수 제19대 회장으로부터 바통을 넘겨받은 류 신임 제20대 회장은 회원 모두가 한마음 한뜻으로 마음을 모아 포항뿌리회가 지역발전을 위해 나아갈 것을 당부했다.

류 회장은 “부족하지만, 회장이라는 중책을 맡게 됐다. 선배들이 쌓아온 기록과 업적이 빛나도록 더 큰 책임감으로 임하겠다”며 “새로운 24년을 향해나가야 하고, 내년에는 포항뿌리회가 소통과 신뢰를 기반으로 전통과 새로운 문화가 조화를 이루는 품격 있는 도시를 만들기 위해 선도적 역할을 다하겠다”고 취임 소감을 밝혔다.

이강덕 포항시장은 “포항뿌리회가 그 명성에 걸맞는 유구한 역사와 전통이 확실히 자리매김하는 듯해서 좋다"며 "앞으로도 지역 발전을 위해 중요한 역할을 하고 있는 단체가 바로 포항뿌리회다”라고 격려했다.

포항뿌리회 역대회장들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이성환 초대회장, 류득곤 20대 신임회장, 김장수 19대 회장, 이동업 18대회장)

포항뿌리회 회원인 김일만 포항시의회 의장은 “포항뿌리회가 올 한해도 잘 이끌어갔고 다른 단체와 자매결연 등 유대와 연대도 깊다. 내년엔 철강, 신산업, 글로벌AI데이터센터 등이 들어설 만큼 큰 희망이 생긴다”라고 했다.

'2025 포항사랑대상'의 주인공은 이신영 포항북부경찰서 경무과에 근무하는 경찰관이 선정됐다.

이 상은 최영배 들꽃마을 신부를 비롯 한동선 포항세명기독병원장, 이동채 에코프로 회장, 최인석 포항스틸러스 대표이사 등이 받은 바 있다.

이밖에도 경북도지사 표창패, 경북도의회의장 표창패, 포항시장 감사패, 포항시의회 의장 표창패, 공로패, 모범기수상 등이 주어졌다.

류득곤 신임 회장이 회기를 힘차게 흔들고 있다.

회장 이·취임식 중 24기 전역회원은 5명, 49기 신입회원은 7명이다.

한편 포항뿌리회는 포항에 뿌리를 둔 형제들이 이 고장 발전을 위해 힘쓰자는 취지 하에 2002년 공식 출범했다.

포항출신 향토서예가인 허주 정보인 선생의 붓글 서체와 울타리형 심볼마크가 포항뿌리회를 상징하며, 공동체 의식 함양과 실천적 애향운동을 구현한다는 목표다.

