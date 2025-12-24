트럼프, 李 대통령에 백악관 황금 열쇠 선물… 강훈식 “굳건한 한미 관계 상징”

강훈식 대통령 비서실장은 24일 사회관계망서비스(SNS)에 도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 백악관 황금 열쇠 모형을 공개했다. 강 비서실장은 “지난 16일 트럼프 대통령과 우리 주미대사의 환담 당시 트럼프 대통령이 이 대통령에게 각별한 안부를 전했다. 이 대통령을 많이 좋아한다며 양 정상 간 최고의 협력관계가 형성됐음을 언급하기도 했다”며 “특히 지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물을 받아 이에 특별한 선물을 전달하고자 한다며 5개 제작된 백악관 황금 열쇠 중 마지막 남은 한 개를 우리 대통령에게 보내왔다”고 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장이 24일 SNS를 통해 공개한 도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 백악관 황금 열쇠 모형. 강훈식 대통령 비서실장 페이스북

강 비서실장은 “백악관 황금 열쇠는 트럼프 대통령이 특별한 손님에게 주기 위해 직접 디자인한 것으로 대통령 문장과 함께 ‘백악관 열쇠(KEY TO THE WHITE HOUSE)’라는 문구가 각인돼있다”며 “현재까지 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 아소 다로 전 일본 총리, 일론 머스크 테슬라 CEO, 크리스티아누 호날두 축구 선수가 받은 것으로 알려져 있다”고 설명했다. 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너가 회고록에 적은 황금 열쇠 관련 일화도 언급했다. 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 첫 번째 열쇠를 주며 ‘내가 퇴임한 후에도 열쇠를 백악관 정문에서 보여주면 안으로 들여보내 줄 것’이라고 말했다는 내용이다.

이어 강 실장은 “특별한 의미를 가진 이번 황금 열쇠 선물이 굳건한 한미 관계의 상징이 되기를 바란다”며 “앞으로도 굳건한 한미동맹의 미래를 만들어 나가겠다”고 했다.

