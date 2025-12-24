교황 “성탄절 하루만큼은 평화를”

레오 14세 교황이 크리스마스를 앞두고 전 세계에 ‘휴전’을 촉구했다.

레오 14세 교황이 23일(현지시간) 카스텔간돌포에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 카스텔간돌포=AP연합뉴스

AFP통신 등에 따르면 교황은 23일(현지시간) 로마 인근 교황 별장인 카스텔간돌포에서 기자들과 만나 “선의를 가진 모든 이들에게 호소한다. 구세주 탄생 축일, 하루만큼은 평화의 날로 존중해 달라”고 밝혔다.



특히 러시아·우크라이나 전쟁을 언급하며 “저를 크게 슬프게 하는 일 중 하나는 러시아가 휴전 요청을 거부한 것으로 보인다는 사실”이라며 “그들이 귀 기울여 주길 바라며, 온 세상에 24시간의 평화가 찾아오길 바란다”고 당부했다. 러시아는 2022년 2월 우크라이나를 침공한 이후 우크라이나에 군사적 이점을 준다는 이유로 휴전 요청을 매번 거부해 왔다고 외신은 전했다.



레오 14세는 또 다른 분쟁 지역인 중동 지역에 대해서는 “그들은 매우 불안정한 상황 속에서도 축제를 기념하려고 노력하고 있다”며 “평화협정이 진전되기를 바란다”고 말했다.



레오 14세는 미국 일리노이주가 다음해 9월부터 말기 질환을 앓고 있는 성인을 대상으로 한 ‘조력 사망(assisted suicide)’을 허용하기로 한 것에 대해 “매우 실망했다”고 비판했다.

