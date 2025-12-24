원화가치 하락 ‘부메랑’… 수출·수입 기업 모두 벼랑 끝 [정부, 환율 안정 대책]

고환율이 지속되고 위험 수위를 넘나들면서 업종과 체급을 가리지 않고 기업들의 경영 부담이 가중되고 있다. 수입 식재료와 부자재 가격 상승에 시달리는 식품·유통업계는 물론 배터리·반도체·자동차·철강 등 제조업 전반에 비상이 걸렸다. 사상 최대 수출과 경상수지 흑자에도 불구하고 기업들은 벌어들인 달러마저 풀지 않은 채 쌓아두고 있는 등 고환율 위협에 시달리며 위기 대응에 부심하는 모습이다.

외환당국의 구두 개입으로 환율이 급락한 24일 서울 시내의 한 환전소 전광판에 각국 화폐별 환율 정보가 나타나고 있다. 이날 환율은 전날보다 1.3원 오른 1484.9원으로 개장한 후 외환당국의 고강도 구두개입에 힘입어 1440원대 수준으로 내려앉았다. 뉴스1

24일 산업계에 따르면 미국 현지에 조(兆) 단위 투자로 대규모 공장을 짓고 있는 반도체, 배터리 업계의 표정은 그다지 밝지 않다. 보통 해외 판매 비중이 큰 반도체와 배터리 모두 달러 계약이 일반적이라 환율 상승 시 환차익에 따른 영업이익 상승이 기대된다. 하지만 현지 공장 건설과 설비 반입에 들어가는 막대한 비용도 모두 달러로 결제되기 때문에 막대한 대미 투자가 예정된 기업들은 한숨이 나올 수밖에 없다. 당장 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 미국 반도체 생산 거점 구축에 370억달러(약 54조원), 38억7000만달러(약 5조7000억원)를 투입할 예정이다. 배터리 3사의 경우 LG에너지솔루션은 올해 1∼9월 미국 공장 건설에 7조9545억원, 삼성SDI는 2조3421억원, SK온은 1조8878억원을 투자했다.



실제 LG에너지솔루션은 최근 사업보고서에서 원·달러 환율이 10% 상승할 경우 법인세 비용 차감 전 순이익 기준으로 약 5345억원의 손실이 발생할 수 있다고 언급했다. 물론 환헤지(위험회피) 전략을 통해 실제로는 2000억원대 이익 방어가 예상된다는 추가 설명이 있지만, 환율 변동성이 커질수록 기업이 짊어져야 할 재무적 리스크 관리 비용이 눈덩이처럼 불어나는 것은 변함이 없다.

전자업계의 핵심 장비·부품 수입에도 원화 가치 하락은 치명적인 부메랑으로 돌아온다. 일례로 차세대 반도체 경쟁력을 좌우할 핵심 장비로 꼽히는 ASML의 노광장비 ‘하이 NA EUV’는 대당 가격이 약 3억7000만달러로 알려졌다. 원·달러 환율 100원 차이로 장비값만 370억원이 늘어나게 되는 셈이다. 삼성전자는 갤럭시 스마트폰의 두뇌에 해당하는 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)를 퀄컴 등 미국 기업으로부터 대량 수입하는데, 삼성전자가 지난해 AP 매입 비용으로만 약 10조9326억원을 쓴 만큼 추후 같은 물량을 들여와도 매입 비용은 천정부지로 치솟을 것이라는 분석이 나온다.

원자재 수입 비중이 큰 기업들은 내년 사업계획을 고환율 상황을 반영해 보수적으로 세운 상태다. 그러나 환율이 예상보다 더 치솟으며 1500원을 넘을 가능성이 있어 우려하고 있다.



중국산 저가 공세에 시달리며 가뜩이나 업황이 어려운 철강업체는 원재료를 수입해 철강을 생산하지만 수출은 늘지 않는 상황이다. 환율이 오를수록 생산 부담이 커지는 구조다. 철강업체 관계자는 “환율 부담이 큰데 아직까지는 헤징 노력을 통해 감당 가능한 수준으로 버티고 있다”며 “환율이 1400원 후반대를 넘어 1500원을 넘을 경우 사업계획을 다시 조정해야 한다”고 말했다.

서울 시내의 한 대형마트에서 소비자들이 수입산 육우를 구매하고 있다. 뉴시스

국내 대형마트들은 환율 상승에 따른 원가 부담을 최소화하기 위해 사전 물량 비축에 나섰다. 이마트는 이마트·트레이더스 판매용 냉동육 상품들에 대해 5~6개월 치를 미리 확보해 비축하고 있다. 특히 수입 소고기의 경우 미국산·호주산 외에 처음으로 아일랜드산 소고기를 새로 들여왔다.

지난 7월 사전 계약으로 호주산 소고기 물량을 전년 대비 약 20% 늘린 롯데마트는 국산 고등어 비축 물량을 전년 대비 약 50% 확대하기로 했다.



중소·중견기업 상황은 더욱 녹록지 않다. 중소기업중앙회가 최근 수출·수입 중소기업 635개사를 대상으로 실시한 ‘환변동 관련 중소기업 실태조사’에서 중소기업의 55.0%는 환율 상승으로 증가한 원가를 판매가격에 전혀 반영하지 못하고 있다고 응답했다. 추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “수출보다 수입 기업이 월등히 많은 국내 중소기업의 현실을 감안할 때, 납품대금연동제 활성화와 원가 부담 완화 중심 정책 대응이 시급하다”고 강조했다.

