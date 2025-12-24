與 충청특위 첫 회의… “서울 못잖은 충남대전특별시로”

더불어민주당은 24일 내년 6·3 지방선거 전 충남·대전 통합 특별법안을 국회에서 처리해 통합시장을 선출하겠다는 방침을 재확인하며 민심 바로미터 지역 충청권 구애를 본격화했다. 정청래 대표는 이재명 대통령이 다녀간 부산을 후속으로 찾아 지역 민심 다지기에 돌입했다. 국민의힘도 지방선거 공천 방식의 방향을 정하면서 사실상 양당의 지방선거 전초전이 시작된 모습이다.



민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회(충청특위) 황명선 상임위원장은 이날 국회에서 열린 특위 첫 전체회의에서 “충남·대전 통합특별법을 내년 1월 발의하고 2월 국회에서 처리해 6·3 지방선거에서 통합시장을 선출하고 7월1일 통합특별시 출범을 목표로 준비하겠다”고 밝혔다. 민주당은 특별법 발의 전 1개월 동안 충청 지역민들의 의견 수렴 과정을 거칠 계획이다. 특위는 앞으로 매주 한 차례 정례회의를 열기로 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

황 위원장은 “서울이 누리는 권한, 제주가 누리는 자치 특례를 함께 갖춘 통합특별시를 만드는 것이 국민주권정부 이재명정부의 목표”라며 “통합특별시는 서울과 제주 수준의 자치분권과 재정 분권을 기본으로 갖출 것”이라고 했다. 또 “충남대전특별시에는 특별한 권한과 특별한 재정 지원이 반드시 따라야 한다”며 “충청특위가 대통령의 약속이 법안에 담기고, 예산과 제도로 구현될 수 있도록 끝까지 책임 있게 역할을 할 것”이라고 강조했다.



앞서 충남 금산이 고향인 정청래 대표는 인사말에서 “충청은 대한민국의 방향을 결정해온 곳”이라며 “대한민국의 미래를 논할 때 충청을 빼놓고 말할 수 없다”고 했다. 정 대표는 충남·대전 통합은 “단순한 행정구역 조정이 아니다. 두 지역 통합이 실현되면 5극 3특 균형발전의 마중물이 될 것”이라고 했다.



정 대표는 오후엔 부산에서 아동복지시설을 방문한 뒤 천주교 부산교구 주교좌 중앙성당에서 열린 성탄 대축일 미사에 참석했다. 전날 이 대통령이 해양수산부 업무보고를 받기 위해 부산을 방문한 데 이은 여당 대표의 민심 확보 차원 후속 방문이다.



야당도 선거 모드로 본격 전환한다. 국민의힘 지방선거 총괄기획단은 전날 마지막 회의를 열고 공직후보자 선출을 위한 경선룰을 현행 ‘당원투표 50%, 여론조사 50%’에서 ‘당원투표 70%, 여론조사 30%’로 바꾸는 방안을 당 지도부에 권고하기로 결정한 뒤 공식 활동을 종료했다.



국민의힘은 내년 1월 내로 당무감사를 마무리 짓고 공천관리위원회 구성까지 완료하겠다는 계획이다. 공관위가 꾸려지면 경선룰도 최종 결정된다. 지지층 결집을 강조하며 강경 행보를 고수해온 장동혁 대표도 중도층을 겨냥한 기조 변화를 예고한 상태다. 당 지도부는 외연 확장 방안을 고심 중인데, 다양한 인재 영입 작업부터 착수할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지