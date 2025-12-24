-9도 ‘성탄 한파’… 26일은 더 춥다

성탄절인 25일 전국 대부분이 영하권에 드는 등 추위가 기승을 부리겠다. 충남·전라·제주 일부 지역에는 눈이 내리는 곳도 있겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 두꺼운 옷을 입고 출근하고 있다. 뉴시스

24일 기상청에 따르면 25일부터 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 이날보다 5도 이상 낮겠다. 예상 아침 최저기온은 -9∼3도, 낮 최고기온은 -3∼8도다.



다음날인 26일엔 전날보다 5∼10도가량 더 낮아져 중부지방과 전북동부, 경북권 중심으로 -10도 이하로 내려가겠다. 예상 아침 최저기온은 -17∼-4도, 낮 최고기온은 -7∼4도다.



25일 새벽부터 오전까지 강원북부동해안에, 밤엔 충남권북부내륙과 충북중·남부에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 오후부터는 충남서해안과 전라권서부, 제주도에 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상된다. 충남서해안은 26일 이른 새벽까지, 전북서부와 전남서해안, 제주도는 26일 오후까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 26일까지 예상 적설량은 서해5도, 세종·충남북부내륙, 충북중·남부내륙, 제주 해안이 1㎝ 안팎, 강원북부동해안이 1∼3㎝이다. 제주도산지에는 많게는 15㎝ 이상 눈이 내릴 것으로 예상된다.

