‘1종 자동면허’ 여성 응시자, 1년새 40% ‘쑥’

자동변속기를 장착한 승합·화물차까지 운전할 수 있는 1종 자동면허(제1종 보통 자동변속기 조건부 운전면허) 시험이 도입된 지 1년여가 지난 가운데 여성의 1종 면허 응시가 40% 가까이 증가한 것으로 나타났다. 남성 응시자 증가율이 10%가 채 안 되는 것과 비교하면 매우 큰 폭으로 늘어난 셈이라, 1종 자동면허가 여성의 ‘1종 면허 진입장벽’을 낮췄다는 평이 나온다.

23일 한국도로교통단의 ‘제1종 보통 자동변속기 조건부 면허 도입 후 효과분석 연구’ 보고서(연구기관 한국아이티에스학회)에 따르면 올해 1∼8월 여성 1종 면허 응시자 수는 2만9189명(수동 7681명·자동 2만1508명), 2종 면허는 19만5151명(수동 2929명·자동 19만2222명)으로 집계됐다.

서울 시내의 한 운전면허시험장의 모습. 연합뉴스

이 비율이 유지된다고 가정할 때 올해 전체 여성 1종 면허 응시자는 4만3784명(수동 1만1522명·자동 3만2262명)으로 추산됐다. 1종 자동면허 도입 전인 2023년(3만1317명)과 비교해 39.8% 늘었단 것이다. 같은 기간 남성 1종 면허 응시자 수(24만2756명→26만2145명)는 8% 늘었을 뿐이다.

우리나라에 1종 자동면허가 정식 도입된 건 지난해 10월 말이다.



이전에는 사업용 면허인 1종의 경우 수동 차량으로만 시험을 칠 수 있었지만, 승합차뿐 아니라 화물차 상당수가 자동변속기 모델로 출시되고 있는 현실을 반영해 자동변속기 차량으로 시험을 보고 조건부로 1종 면허를 딸 수 있게 한 것이다.

1종 자동면허 도입 전후 성별 응시 현황를 비교해보면, 결국 1종 자동면허 도입이 여성의 ‘1종 면허 진입장벽’을 낮췄다. 연구진은 “여성 응시자 증가폭이 남성보다 크다는 점은 1종 자동면허 도입이 여성의 1종 선택 가능성을 실질적으로 확장시키는 정책 효과를 입증한다”며 “결과적으로 여성의 1종 면허 접근성을 크게 높이는 효과를 유발했다”고 평했다.



다만 여전히 여성 중 2종 응시자 비율은 87% 수준으로 매우 높은 편이다. 남성의 경우 54.2%로 1종(45.7%)과 10%포인트 안팎의 차를 보일 뿐이다.



응시자 성별과 별개로, 1종 자동면허가 도입되면서 감소세를 보이던 1종 면허 응시 수요가 역전하는 양상도 확인됐다. 2022·2023년만 해도 1종 면허 응시 비율이 29.1%에서 28.3%로 줄어드는 모습을 보였는데, 1종 자동면허가 도입된 2024년 29.9%로 늘어나더니 올해 33.7%까지 상승한 것이다. 반면 2종 면허의 경우 2022년 70.9%에서 2023년 71.7%로 증가했다가 2024년 70.1%, 올해 66.3%로 감소세를 보였다.



연구진은 “1종 자동면허 도입 이후 1종 면허와 자동면허 비율이 동시에 상승하는 흐름이 나타나고 있다”며 “이런 흐름은 제도 도입이 시장 변화와 이용자 특성을 반영한 결과로서 1종 자동면허 수요가 안정적으로 형성되고 있단 걸 시사한다”고 설명했다.

