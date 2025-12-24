배달 노동자 시위에… 달래기 나선 中 당국

중국에서 음식 배달원 등 ‘유연 고용 노동자’들이 권익 보호를 주장하며 거리로 나섰다. 시위 확대를 우려한 당국은 제도적 장치 마련에 나섰다.

24일 싱가포르 중국어 매체 연합조보 등에 따르면 최근 중국 후난성 창사에서 배달 노동자들이 대규모 시위를 벌였다.

중국 상하이 창닝구의 도로에서 메이퇀 소속 배달 기사가 식료품을 단 주머니를 매단 채 도로 위를 달려가고 있다. 연합뉴스

사건은 한 배달 노동자가 아파트 단지 경비로부터 자전거를 타고는 들어갈 수 없고 자전거를 끌거나 도보로만 배달하라는 요구를 받으면서 시작됐다. 이에 항의하는 과정에서 단지 경비원과 충돌했다. 현장에서는 누군가 그를 향해 “당신을 사람 취급하지 않는다”는 말까지 한 것으로 알려졌다.

이후 다수의 배달원이 단체로 현장에 모여 경적을 울리며 항의했다. 배달 플랫폼은 해당 지역의 배달 서비스를 중단하기도 했다. 시위는 22일 밤부터 23일 아침까지 이어졌으며 경찰이 이를 해산시킨 것으로 전해졌다.

지난해 8월에는 중국 저장성 항저우의 한 아파트 단지에서 경비원이 대학생 음식 배달 노동자를 무릎 꿇린 것에 분개한 동료 배달 노동자 수백명이 시위를 벌인 일이 알려진 바 있다.

배달 노동자 등 유연 고용 노동자들의 권익 문제가 논란이 되자 정부가 나섰다. 전날 관영 신화통신에 따르면 중국 국무원은 전국인민대표대회(전인대)에 제출한 ‘유연 고용 및 신(新)고용 형태 노동자 권익 보장 업무 상황에 관한 보고’에서 “신고용 형태 노동자 권익 보장 방법을 조속히 내놓을 것”이라고 밝혔다.

중국이 이처럼 유연 고용 노동자들의 권익 개선에 나선 것은 이들이 받는 제도적 차별이 사회 불안 요인으로 연결되기 때문이라는 해석이 나온다.

중국에서는 안정적 일자리가 줄어들고 청년 실업률이 높아지면서 유연 고용 노동자가 증가하고 있다. 중국 공산당은 약 1000만명으로 추산하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지