고려아연, 美제련소 프로젝트 ‘급물살’

고려아연의 미국 제련소 투자를 위한 제3자 유상증자를 금지해달라는 영풍 측 가처분 신청이 법원에서 기각됐다.



서울중앙지법 민사합의 50부(김상훈 수석부장판사)는 24일 영풍·MBK파트너스가 고려아연을 대상으로 제기한 신주발행 금지 가처분 신청을 기각하고 양측에 결정문을 송달했다.

고려아연 온산제련소 내부 모습. 고려아연 제공

법원 결정에 따라 오는 26일 예정돼 있던 유증 대금 납입은 계획대로 이뤄지게 됐다. 고려아연이 미국 테네시주에 10조9500억원 규모의 전략 광물 제련소를 설립하는 프로젝트도 급물살을 타게 됐다. 고려아연은 지난 15일 이사회를 열고 미 제련소 재원 마련을 위해 현지 합작법인 크루서블JV에 약 2조8510억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 하기로 결정했다. 고려아연은 크루서블JV에 지분 10%를 넘길 예정이다.



이에 영풍·MBK는 “사업적 상식에 반하는 경영권 방어용이다. 회사에 현저한 손해를 발생시키는 위법 행위”라며 법원에 신주발행금지 가처분 신청을 제기했다.



지난 19일 법원에서 열린 가처분 심문에서 영풍 측은 고려아연이 최윤범 회장 개인의 경영권을 방어하기 위해 이번 유상증자 계약을 체결했다고 주장했다. 고려아연과 미국 전쟁부(국방부)의 합작법인인 크루서블JV가 제3자 배정 유상증자 방식으로 고려아연 지분 10%를 확보하는 점에 대해서도 “출자구조가 이례적이고 기형적”이라고 지적했다.



고려아연 측은 이에 “핵심 광물 공급망 안정화와 미국 사업 확장을 위해 유상증자가 필요하다”고 맞섰다. 또 미국 제련소 건설 관련 계약은 미 정부 측이 먼저 제안했다며 “(유상증자는) 미국 정부와 공고한 전략 관계를 만들기 위한 것”이라고 강조했다.



영풍·MBK는 법원이 고려아연 측 손을 들어주자 입장문을 내고 “이번 절차를 통해 제기됐던 기존 주주의 주주가치 훼손 가능성, 투자 계약의 공정성에 대한 우려, 고려아연이 중장기적으로 부담하게 될 재무적·경영적 위험 요소들이 충분히 해소됐다고 보기는 어려운 점에서 유감을 표한다”고 밝혔다.

