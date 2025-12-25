올 주식부자 1위 이재용… 1년새 11조 증가

올해 말 국내 주식부호 상위 100인의 지분 가치가 1년 새 70조원 가까이 늘어 177조원에 달하는 것으로 집계됐다. 1위는 같은 기간 11조원 증가한 이재용 삼성전자 회장이 차지했다.



24일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 12월말과 지난 19일 상장사 개별 주주별 보유 주식 및 주식 가치를 조사한 결과, 해당 기간 상장사 주식부호 상위 100인의 보유 지분가치는 107조6014억원에서 177조2131억원으로 69조5817억원(64.6%) 증가했다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

1위인 이 회장의 보유주식 가치는 12조330억원에서 23조3590억원으로 11조3260억원(94.1%) 급증했다. 이 회장이 보유 중인 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 등의 주가 상승 덕이다. 대표적으로 이 회장의 삼성전자 주식 가치는 5조1885억원에서 10조3666억원으로 5조1781억원(99.8%)이나 늘었다.



이 회장의 주식 재산은 더 늘어날 전망이다. 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 삼성물산 주식 180만8577주(지분율 기준 1.06%)를 증여받기로 해서다. 증여일은 내년 1월2일이다.



2위는 조정호 메리츠금융지주 회장으로, 해당 기간 5474억원(5.4%) 증가한 10조7131억원을 기록했다. 3∼5위까지는 홍 명예관장(9조8202억원)과 이부진 호텔신라 사장(8조8389억원), 이서현 삼성물산 사장(8조1173억원) 등 삼성가(家) 세 모녀가 나란히 자리했다.



창업 1세대로서 신진 주식부호로 분류되는 박순재 알테오젠 대표(4조5723억원)와 방시혁 하이브 의장(4조1230억원)은 각각 8위와 10위에 랭크됐다.



30세 이하 상장사 주식부호 상위 100인의 지분 가치는 8010억원(47.8%) 증가했다. K팝 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버인 지민, 뷔, 정국 등이 여기에 포함됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지