부산시, 석학 4人에 수소정책 묻는다

부산시가 세계 수소 분야 기술·정책 동향을 시정에 적극적으로 반영하고, 지역 수소산업의 체계적인 국제 경쟁력 강화를 위해 수소 분야 석학들의 자문을 받는다. 부산시는 세계적인 수소산업 분야 석학 4인을 ‘부산시 글로벌 수소경제 정책 자문위원’으로 위촉했다고 24일 밝혔다.



이번 자문위원 위촉은 부산의 글로벌 수소 허브 도시 도약을 위해 수소 분야 국제 석학급 정책 자문체계를 구축하고, 시가 추진 중인 수소 전략사업에 대한 전문적인 정책 자문을 받기 위해 마련됐다.



이번에 위촉된 자문위원은 △조남준 싱가포르 난양공과대 석좌교수 △야마구치 다케오 일본 도쿄과학대 종합연구원 화학생명과학연구소장 △황빙조 대만과학기술대 석좌교수 △무사 바시르 영국 리버풀대 석좌교수다. 이들은 모두 수소 생산·소재·제조·해양 분야를 대표하는 국제적 권위자들이다.



자문위원들은 향후 2년간 시의 글로벌 수소 허브 도시 도약을 위한 주요 정책과 계획 및 시행에 관한 사항에 대해 자문 역할을 수행하게 된다. 주요 기능으로는 기후산업국제박람회(WCE) 등 국제행사 연사 참여, 부산시 수소산업 육성 기본계획 수립 자문, 수소 분야 신사업 발굴 및 역점사업에 대한 정기 자문 등이 포함된다. 시는 이번 정책 자문위원 위촉을 통해 글로벌 수소 기술과 정책 동향을 시정에 반영하고, 부산 수소산업의 국제 경쟁력을 체계적으로 강화해 나갈 계획이다.

