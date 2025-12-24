경북 토양오염 실태조사 5곳 기준 초과…“정화·복원 명령”

경북보건환경연구원의 토양오염 실태조사 결과 5곳이 기준을 초과한 것으로 나타났다. 지난 5~11월 토양오염으로부터 주민의 건강을 보호하고자 산업단지와 공장지역 등 244개소의 토양오염 여부를 조사한 결과다.

24일 경북도에 따르면 조사 항목은 토양산도를 포함한 중금속과 유류 등 토양오염물질 23개 항목이다. 조사 결과 전체 244개 지점 중 5개 지점이 토양오염우려기준을 초과한 것으로 나타났다.

초과 지점은 정화된 토양을 사용한 지역에서 납이 1232.5mg/㎏으로 기준(700mg/㎏)을 웃돌았다. 산업단지와 공장지역에선 아연이 기준(2000mg/㎏)을 초과한 5124.9mg/㎏으로 조사됐다. 어린이 놀이시설 지역 2개 지점에서는 아연과 비소가 각각 기준치를 초과한 것으로 나타났고, 토양오염우려기준 강화 변경 지역에서는 비소가 기준치를 넘겼다.

이 밖에도 토양오염우려기준의 70%(중금속·불소)를 초과하는 지점은 총 8개소로 조사됐다. 따라서 내년 실태조사 대상에 다시 포함해 정확한 오염 현황을 재조사한다. 보건환경연구원은 조사 결과를 시군에 통보했다. 시군은 토양오염실태조사 지침에 따라 정밀조사와 토양 정화·복원 명령 등 행정 조치를 내린다.

보건환경연구원 관계자는 “토양오염실태조사는 토양의 오염 실태 및 추세를 종합적으로 파악해 오염을 예방하는 중요한 사업이다”면서 “산업단지와 공장지역 등 토양오염을 유발할 수 있는 시설이 많은 지역은 각별한 관리가 필요하고 특히 어린이 놀이시설은 빠른 행정 조치가 요구된다”고 말했다.

