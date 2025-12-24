부산교육청, 2026년부터 1형 당뇨·난치병 학생 치료비 지원 확대

부산시교육청은 내년부터 1형 당뇨나 난치병을 앓고 있는 학생들의 치료비 지원 대상과 규모를 대폭 확대한다고 24일 밝혔다.

흔히 ‘소아당뇨’라고 불리는 1형 당뇨병은 췌장에서 인슐린이 분비되지 않아 혈당조절 장애를 겪는 증상이다. 올해 초 기준 부산지역 1형 당뇨 학생은 148명이고, 난치병 학생은 963명에 이른다.

부산시교육청이 내년부터 1형 당뇨 및 난치병을 앓는 학생을 대상으로 각각 1인당 30만원과 100만원의 치료비를 지원한다. 부산시교육청 제공

부산교육청은 그동안 부산사회복지공동모금회와 협약을 통해 조성된 성금으로 일부 학생에게 치료비를 지원해 왔으나, 내년부터 교육청 자체 예산을 투입한다. 이를 위해 지난 10월 보건복지부 사회보장제도 사전협의를 완료하고, 예산 심의를 거쳐 치료비 지원을 위한 자체 예산 3억6000만원을 확보했다.

올해 1형 당뇨·난치병 학생 69명에게 총 1억4550만원의 치료비를 지원했으나, 1형 당뇨 학생이 매년 늘어나는 추세를 감안해 내년부터 200명에게 1인당 30만원을 지원한다. 또 난치병 학생 100명에게는 1인당 300만원의 치료비를 지원키로 했다. 지원 대상이 늘어나면서 치료비 부담으로 학업을 지속하기 어려웠던 학생과 가정에 실질적인 도움이 될 전망이다.

부산교육청은 또 자체 예산지원 외 기존 부산사회복지공동모금회 성금을 통한 치료비 지원도 계속 이어나갈 예정이다. 성금에 따른 지원은 기존대로 저소득층 학생 대상으로 추진하고, 자체 예산으로 일반 학생까지 지원 대상을 넓혔다는 점에서 큰 의미가 있다고 교육청은 설명했다.

김석준 교육감은 “학생의 건강 문제로 인해 학습권이 제한받지 않도록 제도적 기반을 다졌다”면서 “확정된 예산과 협의 결과를 바탕으로 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 차질 없이 시행해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지