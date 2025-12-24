상록골프앤리조트, 성평등부 주관 '가족친화인증' 획득

상록골프앤리조트(대표이사 이정문)는 일·생활 균형을 지원하는 가족친화 경영 실천 성과를 인정받아 성평등가족부가 주관하는 ‘가족친화인증’을 획득했다고 24일 밝혔다.

가족친화인증은 근로자의 ‘가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률’제15조에 근거한 정부 공식 인증제도로 근로자가 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 △유연근무제 운영 △육아기 근로시간 단축 △출산·육아휴직 활성화 △배우자 출산휴가 및 가족돌봄휴가 지원 △명절상여 정례화 등을 모범적으로 운영하는 기업에 부여된다. 특히 상록골프앤리조트는 직원의 생애주기를 고려한 제도 개선과 조직문화 정착 노력 분야에서 높은 평가를 받았다.

상록골프앤리조트는 이번 인증 획득을 통해 가족친화 우수기업으로서의 대외 신뢰도를 높이는 한편, 직원 만족도 제고와 인재 유치 경쟁력 강화라는 두 가지 성과를 동시에 기대하고 있다.

이정문 대표이사는 “가족친화 인증은 단순한 제도 도입을 넘어, 직원이 안심하고 일할 수 있는 조직문화를 만들어온 노력의 결과”라며 “앞으로도 일·생활 균형을 기반으로 지속 가능 경영과 사회적 책임을 실천해 나가겠다”고 말했다.

상록골프앤리조트는 가족친화 인증을 계기로 제도 운영의 실효성을 지속 점검하고, 직원 의견을 반영한 추가적인 가족친화 정책을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

