與 황명선 충청특위 위원장 “충청·대전 통합특별법 1월 발의해 2월 국회 처리”

더불어민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회(충청특위) 황명선 상임위원장은 24일 “충남·대전 통합특별법을 내년 1월 발의하고 2월 국회에서 처리해 6·3 지방선거에서 통합시장을 선출하고 7월1일 통합특별시 출범을 목표로 준비하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회 전체회의에서 모두발언하고 있다. 왼쪽부터 황명선 특위 상임위원장, 정 대표, 박범계 공동위원장. 연합뉴스

황 위원장은 이날 국회에서 열린 충청특위 1차 전체회의에서 “충남·대전의 통합은 ‘5극 3특’ 체제로 가는 균형성장의 거대한 전환이며, 지속가능한 대한민국을 열어갈 것”이라며 이같이 말했다. 황 위원장은 “서울이 누리는 권한, 제주가 누리는 자치 특례를 함께 갖춘 통합특별시를 만드는 것이 국민주권정부 이재명정부의 목표”라며 “통합특별시는 서울과 제주 수준의 자치분권과 재정 분권을 기본으로 갖출 것”이라고 했다. 또 “충남대전특별시에는 특별한 권한과 특별한 재정 지원이 반드시 따라야 한다”며 “충청특위가 대통령의 약속이 법안에 담기고, 예산과 제도로 구현될 수 있도록 끝까지 책임 있게 역할을 할 것”이라고 강조했다.

충남도당 위원장인 이정문 의원은 서울 아파트값이 전국 아파트값 총액의 절반에 육박한다는 언론 보도를 소개하며 “지역소멸을 극복하기 위한 균형개발이 반드시 필요하다”고 했다. 그러면서 “이 논의가 정파나 지역적 이해관계를 떠나 지속가능 발전을 위한 방안이 되도록 할 것”이라고 했다. 대전시당 위원장인 박정현 의원은 두 지역 통합 추진을 “국가 균형발전 실천 전략”으로 평가하며 “중앙정부와 협의하고 공론화 과정을 거쳐 신중하면서도 속도감 있게 추진하겠다”고 했다.

앞서 충남 금산이 고향인 정청래 대표는 인사말에서 “충청은 대한민국의 방향을 결정해온 곳”이라며 “대한민국의 미래를 논할 때 충청을 빼놓고 말할 수 없다”고 했다. 정 대표는 충남·대전 통합은 “단순한 행정구역 조정이 아니다. 두 지역 통합이 실현되면 5극 3특 균형발전의 마중물이 될 것”이라고 했다.

정부 논의도 본격화했다. 행정안전부는 김민재 차관 주재로 11개 관계부처 실·국장 회의를 열고 두 지역 통합을 위해 기존 특례의 전향적인 수용 및 정부 차원의 별도 인센티브 발굴 등 행정·재정적 지원 방안 마련을 각 부처에 요청했다. 김 차관은 “민선 자치 30년 역사에서 충남·대전의 성공적인 통합은 지방행정 체제의 새로운 방향을 그려나가는 큰 발자국이 될 것으로 기대한다”며 “대전·충남 통합이 수도권 일극 체제 해소와 지방소멸 극복의 모범사례가 되도록 행안부를 비롯한 전 부처의 노력과 협조를 당부한다”고 했다.

