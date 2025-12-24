현직 약사 "입짧은햇님 다이어트약, 필로폰 계열"

유튜브 채널 '어떤 약사' 화면 캡처

현직 약사가 먹방 유튜버 입짧은햇님이 복용한 다이어트 약이 마약류에 해당할 수 있다고 말했다.

지난 23일 공개된 유튜브 채널 '어떤 약사'에 '입짧은햇님이 받은 다이어트약, 나비약! 절대 궁금해하지도, 드시지도 마세요'라는 제목의 영상을 업로드하고 이 같이 밝혔다.

이날 약사 박지인은 최근 논란이 된 입짧은햇님의 다이어트 약과 관련 기사를 보자마자 어떤 약인지 알 수 있었다고 했다.

박 약사에 따르면 해당 약은 과거에 많이 처방되던 조합이다. 녹차추출물과 '나비약'으로 불리는 펜터민 계열 약물, 이뇨제, 카페인과 진통제가 섞인 약, 항우울제, 간장약, 위장약 등이 함께 포함된 구성이다. 최근엔 잘 쓰지 않는 조합이다.

박 약사는 그러면서 과거 한 약국에 근무 약사로 일했을 당시 이 조합으로 약을 처방한 환자 관련 경험담도 전했다.

그는 "한 여성 환자가 일주일에 두 세트씩, 6~7차례 처방을 받아갔는데 이후 경찰이 약국을 찾아와 해당 환자가 사망했다는 사실을 알렸다. 의료 기록을 모두 요청해 간 것을 보면 해당 약과 무관하지 않았던 것"이라고 기억했다.

그러면서 "기사에 언급된 약은 푸리민이었다. 디에타민·펜터민·푸리민 모두 흔히 '나비약'으로 불린다"며 "디에타민은 향정신성 의약품으로 분류돼 금고 보관과 철저한 유통 관리가 필요한 약물"이라고 특기했다.

해당 약을 복용하면 교감신경이 활성화돼 각성과 흥분 상태가 나타나며 식욕이 급격히 줄어든다. 단기간 체중 감소 효과는 크지만, 시간이 지나면 흥분감과 식욕 억제 효과가 둔해진다.

박 약사는 "권장 복용 기간은 4주 이내, 예외적으로도 3개월을 넘기지 않는다. 본질적으로 암페타민 계열로, 쉽게 말해 필로폰과 유사한 계열의 약물"이라고 설명했다. 또한 "장기 복용 시 우울증이나 정신과적 문제로 이어질 가능성도 있다"고 부연했다.

앞서 입짧은햇님은 이른바 '주사이모'로 불린 A씨에게 다이어트 약을 제공받았다는 의혹에 휘말렸다. 이에 입짧은햇님은 "지인의 소개로 서울 강남구의 병원에서 처음 만났다. 의심 없이 실제 의사로 알고 진료를 받았다"며 "바쁜 날에는 A씨가 집으로 온 적은 있지만, A씨의 집에 간 적은 없다"고 해명했다.

한편 입짧은햇님은 최근 마약류관리법 위반 등 혐의로 고발됐다. tvN 예능물 '놀라운 토요일' 등에서 하차했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지