에어프레미아, 나리타 취항 3년 47만여명 수송

에어프레미아가 인천~나리타 노선 취항 3주년을 맞았다.

에어프레미아는 2022년 12월 23일 인천~나리타 노선에 첫 취항한 이후 지난달 말까지 총 47만8653명의 탑승객을 수송하며 평균 91.7%의 높은 탑승률을 기록했다고 24일 밝혔다.

인천~나리타 노선은 여러 국적 항공사가 운항 중인 대표적인 경쟁 노선이다. 에어프레미아는 저비용(LCC) 항공사들이 강세를 보이는 시장 환경 속에서도 안정적인 수요를 확보하며 새로운 대안 항공사로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.

연도별 실적을 보면 △1년차(2022.12~2023.11) 13만5113명(456편)△2년차(2023.12~2024.11) 16만4740명(557편) △3년차(2024.12~2025.11) 17만8800명(584편)으로, 여객 수와 운항 편수 모두 매년 꾸준한 증가세를 보였다.

이는 합리적인 가격에 중·장거리 수준의 좌석 편의성과 꼭 필요한 서비스를 제공하는 에어프레미아의 하이브리드 전략이 ‘가심비’를 중시하는 여행객들의 선택을 받은 결과로 풀이된다.

에어프레미아는 증가하는 수요에 대응하기 위해 내년 1월 20일부터 3월 24일까지 현재 주6회 운항 중인 인천~나리타 노선에 화요일 임시편을 추가해 주 7회 데일리 운항을 실시할 예정이다.

화요일 임시편은 인천국제공항에서 오후 12시15분 출발하며 귀국편은 나리타국제공항에서 오후 3시55분 출발하는 일정이다. 임시편 특성상 운항 스케줄은 변동될 수 있어 사전 확인이 필요하다.

한편 에어프레미아는 연말 여행 수요에 맞춰 나리타 노선을 포함한 전 노선에서 할인 프로모션을 진행 중이다. 해당 프로모션은 오는 28일까지 운영되며 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “경쟁이 치열한 노선에서도 3년간 안정적인 탑승률을 유지한 것은 에어프레미아의 시장 포지션이 확실히 자리 잡았다는 의미”라며 “노선 특성에 맞는 서비스와 운항 편의를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다

