“치아까지 다 깨졌다”던 황하나…결국 캄보디아서 다시 체포

마약 혐의를 받는 상태에서 해외 도피를 한 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 경찰에 체포됐다. 황씨는 과거에도 수차례 마약 투약 전력으로 복역한 바 있다.

2019년 7월 마약 투약 혐의로 구속기소된 남양유업 창업주 외손녀 황하나씨가 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받고 경기도 수원시 팔달구 수원구치소에서 나와 고개를 숙이고 있다. 황씨 사회관계망서비스(SNS) 캡처·연합뉴스

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다. 황씨는 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 투약한 혐의 등을 받고 있다. 당시 배우 고(故) 이선균씨가 연루된 마약 사건 수사 과정에서 마약을 투약한 혐의 등으로 지난해 입건된 바 있다.

황씨는 이 같은 혐의로 조사를 받는 와중 돌연 동남아로 도피했으며, 이후 캄보디아로 밀입국해 생활해 온 것으로 전해졌다. 인터폴 청색수배(소재파악)가 내려진 상태였던 황씨 측이 최근 경찰에 출석할 의사를 밝히면서 경찰이 체포 절차에 돌입했다.

경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의를 거쳐 황씨 신병을 인수하고 국적기에서 체포영장을 집행했다. 황씨는 이날 2시쯤 캄보디아 프놈펜 태초국제공항 출국장에서 국적기에 탑승한 뒤 오전 7시50분 한국에 입국했다. 현재 과천경찰서에서 조사받고 있다.

남양유업 3세인 황씨는 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 화제를 모은 바 있다. 그는 2015년 5~9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년형을 받았다. 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년8개월을 선고받았다.

황씨는 2022년 마약 중독 치료를 받는 모습을 직접 공개하는 등 재활 의지를 보였으나 또다시 경찰 수사를 받게 됐다. 그는 당시 자신의 의지만으로는 단약이 어렵고 또다시 약에 의존하게 되는 상황이 반복된다고 호소한 바 있다. 황씨는 2022년 한 방송을 통해 “지금은 정말 안 할 자신이 있다”며 “치아가 다 깨져서 고쳐야 하고 얼굴 피부도 너무 망가졌다. 종아리는 온통 메스버그다. 흉터가 이렇게 많은 것도 처음 알았다”고 털어놨다.

