“어쩐지 너무 싸더라”…알리·테무 초저가 브랜드 10개 ‘짝퉁’

알리익스프레스와 테무 등 해외 온라인 플랫폼에서 정상가보다 현저히 낮은 가격에 판매된 브랜드 제품을 조사한 결과, 대상 제품 전부가 정품이 아닌 것으로 확인됐다.

서울시는 해외 온라인 플랫폼에서 판매 중인 8개 브랜드 10개 제품을 국가공인 시험기관인 KATRI(카트리)시험연구원에 의뢰해 분석한 결과, 모든 제품이 정품과 일치하지 않았다고 24일 밝혔다.

서울시가 해외 온라인 플랫폼에서 판매 중인 브랜드를 분석한 결과 정품이아닌 것으로 확인된 제품들. 서울시

점검 대상은 화장품 5개, 주방용품 3개, 소형가전 1개, 패션 잡화 1개다. 최근 위조 논란이 이어진 화장품과 일상 사용 빈도가 높은 생활용품 위주로 선정됐다. 이들 제품은 정상 가격 대비 평균 65%, 최대 91%까지 저렴하게 판매되고 있다.

화장품은 4개 브랜드 5개 제품 모두에서 외관과 성분 차이가 확인됐다. 용기 디자인과 색상, 로고 위치와 표기 사항이 정품과 달랐고, 향수 2개 제품은 향 자체가 뚜렷하게 차이를 보였다. 기초·색조 화장품 3개는 성분 구성이 정품과 달라 피부 트러블이나 알레르기 등 안전성 문제가 우려된다는 지적이 제기됐다.

주방용품 역시 모두 정품과 불일치했다. 수세미, 정수기, 정수 필터 각 1개 제품은 외관 디자인과 색상이 다르고 제품 로고도 확인되지 않았다. 특히 정수기 필터는 정품과 구조 설계가 달라 정수 성능을 보장하기 어렵고, 필터 자체에서 유해 물질이 나올 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 나왔다.

소형가전으로 점검된 헤드폰 1개 제품은 색상과 로고 글씨체 등 세부 디자인이 정품과 달랐으며, 가죽 커버의 봉제 마감이 조잡했고 가죽 성분도 차이를 보였다. 패션 잡화로 분류된 휴대전화 케이스 역시 정품 라벨이 없고 디자인과 색상, 하단 저작권 표기 문구의 글씨체까지 정품과 일치하지 않았다.

서울시는 “해외 온라인 플랫폼 특성상 판매자가 브랜드명이나 정품 이미지를 무단 사용하는 사례가 많아 소비자가 위조 여부를 사전에 가리기 어렵다”고 설명했다. 이에 구매 전 지식재산처의 ‘키프리스(KIPRIS)’를 통해 등록 상표와 로고를 확인하고, 공식 홈페이지 상품 이미지와 제품 설명·후기 등을 꼼꼼히 비교할 것을 당부했다.

