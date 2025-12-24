'과탐 대신 사탐' 보고 의대 지원 급증…전년 대비 3.3배

올해 대학수학능력시험(수능)에서 과학탐구 대신 사회탐구 영역을 보고 정시에서 의·치·약대에 지원하는 수험생 비율이 급증할 것이라는 입시업계의 전망이 나왔다.



24일 진학사가 2026학년도 대입 정시 모집을 앞두고 모의 지원 데이터를 분석한 결과, 탐구 응시영역에 제한을 두지 않는 의대에 지원한 사람 중 사탐 응시자 비율은 8.1%로 집계됐다.

서울 시내 한 대학병원 전공의들. 연합뉴스

2.4%였던 전년과 비교하면 3.3배 증가한 수치다.



치대 지원자의 사탐 응시 비율은 12.5%, 약대 지원자는 23.0%로 나타났다.



전년까지만 해도 치대는 이 비율이 2.1%, 6.1%였지만, 이번 대입 모의지원에선 각각 5.9배, 3.7배 늘었다.



2026학년도 정시 모집에서 사탐 응시자의 지원을 허용하는 의대는 모두 15개교다. 전국 의대 39곳의 38.5% 수준이다.



앞서 가톨릭대, 경북대, 부산대는 수학·탐구 지정 과목을 폐지했고, 고려대 역시 탐구 영역 제한을 없애며 사탐 응시자가 지원할 수 있는 의대 범위가 넓어졌다.



치대는 11개 대학 중 5개교, 약대는 37개 대학 중 13개교가 필수 응시 과목을 따로 정해두지 않고 있다.



서울 주요 대학 자연계 학과뿐 아니라 의·약·치대마저 사탐 응시생에게 문을 열어줌에 따라 올해 수능에선 역대급 '사탐런'이 벌어졌다.



사탐만 선택한 인원이 전체 응시생의 60%였고, 여기에 사탐 1과목·과탐 1과목 응시생을 더하면 사탐 1과목 이상 응시자는 77%가 넘는다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 "모의 지원 데이터를 보면 사탐 허용 확대가 의학 계열 지원 양상에 분명한 변화를 가져왔음을 알 수 있다"고 분석했다.



우 소장은 다만 "이는 어디까지나 지원 단계에서의 변화"라며 "학교별 수학 선택과목·탐구영역 가산점 반영이 여전히 합격을 좌우하는 핵심 변수로 작용하기 때문에, 지원이 늘었다고 해서 합격 가능성도 커졌다고는 볼 수는 없다"고 설명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지