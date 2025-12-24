연말 추위 녹인 쌀 100포대…에듀윌, 15년 나눔의 힘

에듀윌은 사랑의복지관에 쌀 100포대 기탁으로 제159회 ‘사랑의 쌀 나눔’ 행사를 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다. 에듀윌 제공

지난달 누적 기부 158톤을 돌파한 에듀윌은 쉼 없는 나눔을 이어가며 이웃 사랑의 진정성을 실천했다.

특히 이번 행사는 매서운 세밑 한파가 예고된 가운데 지역사회 장애인 가정의 결식 예방과 건강한 겨울나기를 돕기 위해 기획되어 의미가 더욱 깊다.

사랑의복지관 남동우 관장은 “소외된 이웃들이 더 큰 외로움을 느낄 수 있는 연말연시에 에듀윌의 따뜻한 관심이 큰 위로와 선물이 되었다”며 “전달받은 쌀로 정성스러운 식사를 마련해 장애인분들이 건강하게 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 감사의 인사를 전했다.

에듀윌사회공헌위원회 양형남 회장은 “15년간 변함없이 이어온 나눔으로 한 해를 마무리하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 나눔이 이웃들에게 따뜻한 희망의 불씨가 되길 바라며 2026년에도 사회 곳곳에 온기를 전하는 일에 앞장서겠다”고 밝혔다.

에듀윌은 2011년부터 시작된 ‘사랑의 쌀 나눔’ 외에도 검정고시 지원, 장학재단 운영 등 교육 격차 해소를 위한 폭넓은 활동으로 ESG 경영을 실천해오고 있다.

