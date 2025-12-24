이것이 K-베이커리 위상…파리바게뜨, 뉴욕 전광판 점령

세계적인 관광 명소이자 글로벌 브랜드의 각축장인 미국 뉴욕 타임스스퀘어 대형 전광판에 파리바게뜨의 홀리데이 시즌 케이크 영상이 등장했다. 파리바게뜨 제공

세계적인 관광 명소이자 글로벌 브랜드의 각축장인 미국 뉴욕 타임스스퀘어 대형 전광판에 파리바게뜨의 홀리데이 시즌 케이크 영상이 등장했다.

타임스스퀘어 전광판은 하루 수십만명의 유동 인구는 물론 전 세계 미디어와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 콘텐츠가 확산되는 곳으로 글로벌 브랜드의 위상을 상징적으로 보여주는 무대라는 의미가 있다.

파리바게뜨 관계자는 “세계 유수 브랜드들이 경쟁적으로 노출되는 타임스스퀘어 전광판을 통해 미국과 글로벌 소비자들에게 브랜드 신뢰도와 성장세를 각인시킬 계획”이라며 “파리바게뜨가 글로벌 시장에서도 홀리데이 시즌을 대표하는 브랜드로 자리매김 할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

파리바게뜨는 이번 연말 미국 시장에서 다양한 활동을 전개했다.

지난 3일(현지시간) 열린 ‘록펠러센터 크리스마스 트리 점등식’에서 NBC 채널 생방송을 통해 X-mas 케이크 신제품이 미국 전역에 방영됐다. 1일에는 미국 유명 배우 드류 베리모어가 진행하는 CBS ‘드류 베리모어 쇼(The Drew Barrymore Show)’에서 새로운 홀리데이 시즌 굿즈가 소개됐다.

파리바게뜨는 2005년 미국 캘리포니아 LA에 1호점을 연 이후 꾸준히 사업을 확대해 북미 지역에 270여개 매장을 운영 중이다. 지난 9월 약 2만8000㎡ 규모의 텍사스 제빵공장 착공에 들어가는 등 사업에 속도를 내고 있다.

