내리지 마세요, ‘창문’만 내리세요…BBQ, 美 ‘드라이브 스루’ 승부수

제너시스BBQ 그룹이 미국 현지의 차량 중심 소비 문화에 맞춘 전략적 행보로 뉴저지주 프랭클린 지역에 첫 ‘드라이브 스루(Drive-thru)’ 매장을 선보였다고 24일 밝혔다.

이번에 오픈한 BBQ 프랭클린점은 미국 특유의 교외 도시 구조와 높은 차량 보유율을 고려하여 설계된 것으로, 차에서 내리지 않고도 간편하게 주문과 픽업이 가능한 시스템을 전격 도입한 것이 특징이다.

약 40평 규모의 이 매장은 홀 취식뿐만 아니라 드라이브 스루 이용이 가능하도록 조성돼 현지 고객들의 편의성을 극대화했다. 매장 이용객의 90% 이상이 현지인으로 나타나 ‘K-치킨’이 미국 주류 시장에 성공적으로 안착했음을 보여준다.

메뉴 구성도 골든 프라이드 치킨과 시크릿 양념 치킨 같은 대표 메뉴를 필두로 떡볶이, 김치볶음밥, 군만두 등 한국적 색채가 짙은 ‘K-푸드’를 함께 배치해 현지인들이 한국의 맛과 문화를 동시에 경험할 수 있게 했다.

미국은 주거지와 상업 지구가 떨어진 교외 중심의 생활권이 발달해 있어 동선에서 벗어나지 않고 식사를 해결하는 드라이브 스루 문화가 일상에 크게 자리한다.

프랭클린점은 오픈 이후 드라이브 스루를 통한 주문 비중이 꾸준히 증가하며 안정적인 성장세를 보였는데, BBQ는 이러한 현지 소비 특성을 바탕으로 유사 모델을 적극 확대해 나갈 방침이다.

BBQ 관계자는 “미국 시장이 드라이브 스루 소비 방식이 보편화된 곳인 만큼 현지인들의 생활 패턴에 밀착한 비즈니스 모델을 확대하겠다”고 말했다.

