'영건' 김관우, 생애 첫 프로당구 드림투어 정상

프로당구(PBA)에 새로운 영건 김관우(25)가 드림투어(2부) 시즌 네 번째 정상에 오르며 1부 승격이 유력해졌다.

김관우는 23일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025∼2026 PBA 드림투어 4차전 결승전에서 박동준을 상대로 세트스코어 3-1(15-12 15-9 3-15 15-9)로 승리하고 우승컵을 들었다.

이로써 김관우는 우승 상금 1000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가, 종전 시즌 랭킹 179위(175pt)서 4위(10,175pt)로 뛰어올랐다. 약 20장의 승격 티켓이 주어지는 가운데, 사실상 차기 시즌 1부 승격이 유력해졌다.

김관우는 결승 첫 세트서 13이닝 동안 공수를 겸비해 차분하게 경기를 풀어간 끝에 15-12로 기선을 잡았다. 이어 2세트서도 5이닝 하이런 7점 등을 앞세워 15-9(9이닝)로 승리해 격차를 벌렸다. 박동준이 3세트를 15-3(14이닝)으로 따냈으나 김관우가 다시 4세트를 9이닝 만에 15-9로 따내며 세트스코어 3:1 우승을 완성했다.

김관우는 20세인 지난 2021∼2022시즌 챌린지투어(3부)를 통해 PBA에 데뷔했다. 이듬해 군 입대로 두 시즌을 참여하지 못했으나, 군 전역 이후인 2023∼2024시즌 복귀해 이번 시즌까지 꾸준히 PBA에서 활약 중이다. 2023∼2024시즌 챌린지투어 3차전 4강 이후 눈에 띄는 성적을 내진 못했지만 이번 대회 우승으로 새 ‘영건 강호’로 떠오르게 됐다.

김관우는 “(우승할 줄)상상도 못 했다”고 운을 뗀 뒤, “결승전에선 결승전에 진출했다는 것 만으로도 너무 기뻐서 오히려 마음 편히 경기했다. 그저 내 실력만 보여주자는 생각으로 경기에 임했다. 군 전역 이후 세 번째 시즌을 소화하고 있는데, 대회에 꾸준히 나오면서 실력이 많이 늘었고, 제 실력에 대한 믿음도 생겼다”고 ‘깜짝’ 우승에 대한 생각을 전했다.

이어 그는 “물심양면 지원해주신 부모님께 정말 감사드린다. 다음 시즌 1부로 승격한다면, 당구 팬들이 ‘드림투어 우승을 할 만한 선수였구나’하는 생각을 하게 만들고 싶다. 내가 어떤 선수인지 보여주겠다”고 자신있게 말했다.

한편 드림투어 4차전을 끝으로 2025년 공식 대회를 모두 마무리한 PBA는 내달 3일부터 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026’ 5라운드 및 포스트시즌을 연이어 개최한다.

