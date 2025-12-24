'혼전임신' 곽튜브, 결혼 45일만 안타까운 소식 전해 "따로 살고 있어"

곽튜브가 경주 먹트립 도중 리얼한 신혼 근황을 공개하며 모두를 놀라게 한다.

26일 방송되는 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 경주를 배경으로 ‘찐 로컬’ 맛집을 찾는 과정에서 현실적인 결혼 이야기를 나누는 모습이 그려진다.

이날 경주에서 곽튜브는 “볼 거리, 할 거리, 먹을거리가 많은 곳”이라며 텐션을 끌어올린다. 전현무는 “우리는 흔한 맛집엔 관심 없다. 허를 찌르는 식당만 간다”며 ‘숨은 맛집’ 특집을 선포한다.

이어 그는 “그동안 독특한 식당을 많이 갔었는데 여긴 탑티어!”라며 간판도, 메뉴판도 없는 현지인 단골 맛집으로 향한다. 놀라움도 잠시, 전현무는 “저희를 단골로 생각하시고 있는 걸로 아무거나 달라”는 초강수 주문으로 시작부터 판을 흔든다.

이날 식사를 하던 중 곽튜브는 “이번에 처음으로 김장을 한다”며 자연스럽게 신혼 이야기를 꺼냈다. 그는 “아내가 남편이랑 같이 김장하는 게 로망이라고 하더라”며 웃음을 보였고, 이를 들은 전현무는 “로망이 너무 귀엽다”며 부러움을 드러냈다.

하지만 곧 분위기는 반전됐다. 곽튜브는 “결혼한 지 45일쯤 됐는데, 아내를 실제로 본 날은 15일 정도밖에 안 된다”고 솔직하게 털어놨다. 이어 “지금은 따로 살고 있다”고 덧붙여 현장을 술렁이게 했다.

전현무가 놀란 표정을 감추지 못하자, 곽튜브는 “서로 일정이 워낙 바빠 어쩔 수 없는 상황”이라며 담담하게 설명했다. 달콤한 신혼 로망과 현실적인 거리감이 공존하는 곽튜브의 고백은 웃음과 공감을 동시에 자아냈다.

