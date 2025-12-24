크리스마스 이브, 오전까지 눈 대신 비…'빙판길' 유의

크리스마스 이브이자 수요일인 24일은 아침까지 전국에 눈 대신 빗방울이 떨어지겠다.



기온은 이날 평년 수준을 웃돌겠으나, 성탄절인 25일에 반짝 한파가 찾아올 예정이니 두꺼운 외투를 챙겨야겠다.

기상청에 따르면 이날 남부지방은 오전 9시까지, 경상권동부와 제주는 정오까지 비가 내리겠다.



예상 강수량은 광주·전남·전북 5㎜ 안팎, 울릉도·독도 5∼10㎜, 부산·울산·경남·대구·경북 5㎜ 미만, 제주 5∼10㎜다.



비는 오후에 그쳤다가 충남서해안과 제주를 중심으로 25일에 비 또는 눈이 시작되겠다.



밤사이 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.



기온은 이날 평년(최저 -9∼2도, 최고 2∼10도)과 비슷하거나 조금 높겠다.



이날 낮 최고기온은 4∼13도가 되겠다.



주요 도시 낮 최고기온은 서울·수원 6도, 대전·세종 7도, 광주 9도, 강릉·대구 10도, 울산·제주 12도, 부산 13도다.



25일 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 강추위가 예상된다. 추위는 26일 아침 기온이 영하 10도까지 떨어지면서 절정에 이르렀다가 이번 주말에 차차 풀리겠다.



이날 강풍에도 주의할 필요가 있다.



서해안과 남해안, 제주, 경북동해안에 바람이 시속 70㎞ 넘게 매우 강하게 불면서 강풍특보 가능성이 있다.



그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 시속 55㎞ 내외로 강하게 부는 곳이 있겠다.



미세먼지는 수도권과 충청권, 강원영서, 광주·전북, 대구·경북은 '보통', 나머지 지역은 '좋음' 수준을 보이겠다.

