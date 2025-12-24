CT 찍어도 괜찮을까? MRI도 방사선 나온다고 믿는 국민들

MRI 검사 장비. MRI는 방사선이 아닌 자기장을 이용하는 검사로, 의료방사선 피폭이 없다.게티이미지뱅크

의료영상검사 가운데 CT 촬영 이용은 빠르게 늘고 있지만, 의료방사선에 대한 국민 인식은 여전히 정확하지 않은 것으로 나타났다. 특히 MRI 검사에서 방사선이 나온다고 잘못 알고 있는 경우가 많았다.

24일 국민건강보험공단은 올해 9월 전국 성인남녀 1880명을 대상으로 CT 인식도 조사를 실시한 결과, 이 같은 내용이 확인됐다고 밝혔다.

의료방사선이라는 용어를 들어본 적이 있다는 응답은 87.8%로, 2023년 조사보다 6.3%포인트 높아졌다.

겉으로 보기엔 인식이 개선된 듯하지만, 검사별 차이를 정확히 아는 비율은 낮았다.

조사 대상자의 71.4%는 MRI 검사에서도 의료방사선이 발생한다고 답했다.

하지만 MRI는 방사선이 아닌 자기장과 전자파를 이용하는 검사로, 방사선 노출이 없다.

실제 의료현장에서는 CT 촬영이 빠르게 늘고 있다.

공단 분석에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) CT 촬영 인원은 연 591만명에서 754만명(27.5% 증가)으로, CT 촬영 건수는 연 1105만건에서 1474만건(33.3% 증가)으로 늘었다.

같은 기간 연간 방사선 피폭량이 100밀리시버트(mSv)를 넘는 사람도 37.6% 증가했다.

국제방사선방어학회(ICRP) 등 국제기구는 환자에게 적용되는 방사선 노출 한도는 별도로 두고 있지 않지만 누적 피폭량이 100mSv를 넘으면 암 발생 위험이 약 0.5% 증가하는 것으로 보고하고 있다.

CT를 한 번이라도 촬영한 국민의 연평균 방사선 피폭량은 2.1mSv로 항공기 승무원(1.72mSv)이나 방사선작업종사자(0.28mSv)보다 높았다.

공단은 CT 1회 촬영의 방사선량이 결코 적지 않다고 강조했다. 복부 CT 1회 피폭량은 약 6.8mSv으로 방사선작업종사자 연평균 피폭량의 약 24배였다.

최근 보도된 사례처럼 1년에 CT를 130회 촬영한 경우 추정 피폭량은 약 234mSv로 방사선작업종사자 연평균의 800배 이상에 해당한다는 설명이다.

공단은 CT 이용이 늘어나는 현실을 고려해 대국민 인식 개선에 나설 계획이다.

정기석 국민건강보험공단 이사장은 “올해 1월부터 공단 누리집과 ‘더 건강보험’ 모바일 앱을 통해 본인의 의료영상검사 이력을 직접 조회할 수 있도록 했다”며 “의료방사선 노출에 대한 정확한 정보를 알리는 홍보를 강화하겠다”고 말했다.

