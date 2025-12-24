이지훈♥아야네, 안타까운 소식 전해 "둘째 유산…심장소리 못 들어"

유튜브 채널 ‘이지훈 아야네의 지아라이프’ 화면 캡처

가수 이지훈과 아야네 부부가 둘째 유산을 고백했다.

23일 이지훈 부부는 유튜브 채널 ‘이지훈 아야네의 지아라이프’를 통해 ‘임신 그리고...’라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 이지훈은 “루희 동생을 기다려주시는 구독자님들이 계시는데, 슬프지만 저희가 이번에 루희 동생을 만나지 못했다”고 전했다.

이어 "유산 사실을 알렸다. 이어 아야네는 “6주 정도에 심장소리를 듣지 못했다. 그 후에 완전히 유산하게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “초반에는 경황도 없고 마음도 좋지 않아서 바로 말씀드리기 어려웠다. 시간이 흘러 지금에야 말씀드린다”며 “짧은 시간이었지만 6주라는 시간 동안 배 속에 아이를 품고 있었기 때문에 내적 교감이 있었을 것”이라고 말했다. 이어 “심적으로나 육적으로나 (아내가) 건강 상태를 좋게 만들고 더 쉴 수 있도록 배려하고 있다”고 덧붙였다.

그는 “우리가 어떻게 루희를 만나고 루희와 생활했는지 돌아보고, 어떻게 준비했는지, 다음 이식할 때까지 마음의 준비도 더 열심히 하고 조심하려 한다”고 전했다. 부부는 유산을 경험한 뒤 “루희의 존재가 살아있는 기적처럼 느껴졌다”고 말하기도 했다.

한편, 이지훈과 아야네는 2021년 14세 나이 차이를 극복하고 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 최근에는 둘째 임신을 준비 중임을 밝힌 바 있다.

