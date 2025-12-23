공수처, 윤영호 참고인 신분 접견조사

김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 ‘편파 수사’ 의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 23일 윤영호 전 세계평화통일가정연합(통일교) 세계본부장을 접견 조사했다. 19일 민 특검 등에 대한 직무유기 혐의 고발 사건을 수사4부에 배당하고 수사에 착수한 지 나흘 만이다.



공수처 관계자는 “오늘 오전 9시35분쯤부터 윤 전 본부장을 서울구치소에서 참고인 신분으로 조사 중”이라고 밝혔다. 그는 민 특검 소환 조사 계획과 관련해선 “수사를 시작하는 단계이기 때문에 예측하기 어렵다”고 말을 아꼈다.



앞서 공수처는 김건희 특검팀이 지난 8월 더불어민주당 소속 정치인들도 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 윤 전 본부장의 진술을 듣고도 국민의힘 소속 정치인들만 수사했다는 편파 수사 의혹 사건을 경찰로부터 이첩받았다. 윤 전 본부장은 전재수 전 해양수산부 장관과 민주당 임종성 전 의원, 미래통합당(국민의힘의 전신) 김규환 전 의원 등에게 금품을 전달했다는 취지로 진술했다고 한다. 그러나 특검팀은 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서에만 남겨뒀다가 지난달 초에야 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여했다. 특검팀은 특검법상 수사 대상이 아니었고, 수사 실무상 원칙에 따라 통일교 관련 수사가 마무리된 뒤 이첩 목적으로 내사 기록을 만든 것이라고 해명했다.



윤 전 본부장은 24일 경찰 조사를 받는다. 통일교의 정치인 금품수수 사건을 수사 중인 경찰청 특별전담수사팀은 24일 윤 전 본부장과 한학자 통일교 총재를 서울구치소에서 접견 조사할 예정이다. 경찰은 이날 조모 전 통일교 총무처장도 불러 조사했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지