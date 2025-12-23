울진군, 동해선 KTX 개통 앞두고 '철도마케팅' 본격화

경북 울진군이 동해선 KTX 개통을 앞두고 철도 이용객을 대상으로 선제적 관광 홍보에 나섰다고 23일 밝혔다.

군은 지난 18일 동대구역에 이어 19일 부전역에서 '울진 철도관광 홍보부스'를 운영하며 철도 이용객들에게 울진의 관광자원과 특산품을 적극 알렸다.

울진군이 동해선 KTX 개통을 앞두고 철도관광 마케팅을 펼치고 있다. 울진군 제공

이번 행사는 오는 30일 개통 예정인 동해선 KTX를 통해 철도 관광객 증가가 예상됨에 따라 철도관광 수요에 선제적으로 대응하고, 잠재적인 관광객에게 울진의 매력을 효과적으로 홍보하기 위해 마련했다.

동대구역과 부전역에 설치한 홍보부스에서는 울진의 주요 관광지와 해양·산림 힐링코스, 축제와 체험 프로그램, 지역 특산품 등을 소개하는 안내와 전시를 진행했다.

이와 함께 울진 관광안내 리플릿을 배포하고, 울진군 공식 SNS 구독자를 대상으로 한 룰렛 경품 이벤트와 인생네컷 포토 이벤트도 운영하며 철도 이용객들의 발길을 끌었다.

또 이벤트 참여자들에게는 금강송주와 울진 건조오징어, 대게김 등 울진 특산품과 울진 관광 마그넷 등을 경품으로 제공해 울진에 대한 관심을 높였다.

특히 열차 승객들의 이동 동선을 고려한 홍보부스 배치로 자연스럽게 관광 정보를 접할 수 있도록 해 홍보 효과를 극대화했다.

손병복 울진군수는 "동해선 KTX 개통에 맞춰 철도와 연계한 관광 마케팅을 지속적으로 강화해 울진 방문을 늘리고 지역경제 활성화에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

