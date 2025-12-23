“아동·청소년 위해…” LX 한국국토정보공사 노사, 선덕보육원과 상생협력 맞손

LX 한국국토정보공사가 지역 사회 아동·청소년 복지 향상을 위한 사회공헌 활동에 나섰다.

LX공사는 전북 완주군 소양면에 있는 선덕보육원과 지역 사회 상생·협력을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약식에는 공사 노동조합도 함께 참여해 노사가 뜻을 모아 공사의 사회적 책임 실천 의지를 다졌다.

어명소 한국국토정보공사 사장(가운데)과 위경열 노동조합 위원장(오른쪽), 성제환 선덕보육원 원장이 22일 ‘지역사회 상생협력’을 위한 업무협약을 체결한 뒤 손가락 하트를 만들어 보이고 있다. LX한국국토정보공사 제공

양 기관은 이번 협약을 통해 보육원 시설과 원생들의 생활환경 개선을 비롯해 지역 사회와의 소통 창구 마련, 아동·청소년의 미래 지향적 성장을 위한 다양한 지원 사업을 함께 추진할 계획이다.

LX공사는 이번 협약을 계기로 지역 아동복지 증진은 물론 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다.

어명소 LX공사 사장은 “이번 협약은 노사가 함께 지역 사회 아동·청소년 복지 향상에 나선 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 지역 사회와의 상생을 바탕으로 지속 가능한 사회공헌 활동을 꾸준히 추진할 것”이라고 말했다.

한편, LX공사는 그동안 지역 공부방 참여 대학생과 자립 준비 청년을 위한 장학금 지원, 취약 계층 대상 김장 나눔, 탄소매트 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 전개해 왔다.

