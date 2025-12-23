키움증권, 美 주식 텔레그램 채널 운영 중단…정부 압박 영향일까

키움증권이 증권가에서 구독자 수가 가장 많은 미국 주식 텔레그램 채널 운영을 잠정 중단한다.

23일 키움증권 미국 주식 텔레그램 채널인 ‘키움증권 미국주식 톡톡’은 “보다 나은 서비스 제공을 위해 서비스가 일시적으로 중단될 예정”이라며 “서비스가 재개되는 시점에는 별도 공지를 통해 안내하겠다”고 공지했다. 키움증권 미국주식 톡톡은 오는 26일부터 서비스가 중단된다.

키움증권 미국주식 톡톡의 구독자는 3만6900명으로 증권사 텔레그램 채널 중 가장 큰 규모로 알려졌다. 업계에서는 이번 사태가 최근 금융당국이 서학개미(국내 미국 주식 투자자)의 투자 규모를 축소하기 위해 해외 투자 영업에 대한 실태 점검에 나서는 등 전방위적인 압박을 가한 결과로 보고 있다.

금융감독원은 최근 증권사에 고환율 주요인으로 지목된 서학개미의 투자 활동을 부추기는 영업을 자제할 것을 강하게 요청하고 있다. 지난 3일부터는 한국투자증권과 NH투자증권을 시작으로 해외 고위험 상품 거래 규모가 큰 대형 증권사와 자산운용사에 대해 현장 점검을 하고 있다.

