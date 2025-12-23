트럼프 “새 프리깃함, 한화와 협력”… 마스가 탄력

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 해군력 견제를 위한 미 해군의 ‘황금함대’(Golden Fleet) 구축 구상을 발표하면서 신예 프리깃함(호위함)들이 한화와의 협력 아래 건조될 예정이라고 밝혔다. 한국의 대미 조선업 투자 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)가 탄력을 받을 것으로 전망된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고 별장에서 기자회견을 열고 “지난주 해군은 새로운 급의 프리깃함(건조 계획)을 발표했다”며 “그들은 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이 회사가 “한화라는 좋은 회사”라고 소개하며 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다”고 밝혔다. 필라델피아 해군 조선소는 한화 필리조선소를 가리킨다.



트럼프 대통령은 “그곳(필라델피아 조선소)은 위대한 조선소였다”며 “오래전 폐쇄됐지만, 다시 문을 열어 미 해군 및 민간 회사들과 함께 일하고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “지금 당장 필요”하기 때문에 민간 기업인 한화의 협력을 받는다고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 백악관에서 해군의 신형 호위함 건조 계획을 소개하면서 "해군은 한국 기업 한화와 협력할 것"이라고 밝혔다. 사진은 미 해군 신형 호위함의 기반이 될 레전드급 경비함. 미 국방부 제공

프리깃함 건조는 트럼프 대통령의 황금함대 구축 구상에 따른 것이다. 트럼프 대통령은 황금함대를 통해 냉전시대 이후 퇴장한 ‘거대 전함(Battle Ship)’을 다시 도입해 기함으로 삼겠다는 계획이다. 트럼프 대통령은 3만~4만t의 “가장 크고, 가장 견고하며, 가장 중무장한 함정”을 도입하게 될 것이라고 밝혔다. ‘트럼프급’이라고 밝힌 이 전함에는 함포뿐 아니라 미사일, 극초음속 무기, 전자기 레일건, 고출력 레이저, 그리고 핵무기까지 탑재된다. 첫 번째 전함은 ‘USS 디파이언트(Defiant·도전)’로 명명됐다. 현재 미 해군의 주력함은 알레이버크급 구축함(배수량 약 9500t)이다.



트럼프 대통령은 “2차 세계대전 당시 미국은 하루 평균 4척 이상의 선박(군함)을 건조했다”며 “그런 능력을 우리가 잃게 된 것은 비극이며, 우리는 조선 능력을 회복할 것”이라고 강조했다.

