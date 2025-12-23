상설특검, 쿠팡 강남 비밀사무실 압색

검찰의 쿠팡 퇴직금 미지급 의혹 사건 수사 무마 의혹 등을 수사하는 상설특별검사팀(특검 안권섭)이 23일 쿠팡에 대한 강제수사에 착수했다.



특검팀은 이날 오전 서울 송파구 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 사무실과 ‘비밀 사무실’로도 불리는 쿠팡 강남사무실에 검사와 수사관들을 보내 압수수색했다. 압수수색 검증영장엔 엄성환 쿠팡CFS 인사부문 대표이사가 근로자퇴직급여보장법 위반 피의자로 적시된 것으로 알려졌다. 특검팀은 쿠팡의 퇴직금 미지급 사건과 인천지검 부천지청 윗선이 이 사건을 불기소 처분하라고 외압을 가했다는 의혹 관련 증거자료 확보 차원이라고 설명했다.

앞서 쿠팡은 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금을 체불했다는 의혹을 받았다. 중부지방고용노동청 부천지청은 올해 1월 기소 의견으로 검찰에 쿠팡의 퇴직금 미지급 사건을 송치했으나, 부천지청은 4월 불기소 처분했다. 당시 부천지청 형사3부장으로 사건을 수사한 문지석 부장검사는 10월 국회 국정감사에서 엄희준 지청장과 김동희 차장검사가 무혐의 처분을 압박했다고 폭로했다. 엄 전 지청장 측은 문 부장검사의 주장이 허위라는 입장이다. 문 부장검사를 두 차례(11·14일) 참고인 신분으로 불러 의혹 전반을 조사한 특검팀은 이날 강제수사 착수로 수사를 본격화했다.



정부는 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련, 범부처 태스크포스(TF)를 구성한 뒤 이날 첫 회의를 열고 부처별 대응현황 등을 논의했다.

