“中, 격납고에 ICBM 100기 이상 장전”

미국 국방부가 중국이 3곳의 지하 격납고에 대륙간탄도미사일(ICBM) 100기 이상을 장전했을 가능성이 크다고 판단하는 것으로 전해졌다.



로이터통신이 22일(현지시간) 입수해 보도한 미 국방부(전쟁부) 보고서 초안에 따르면 국방부는 중국이 몽골과의 국경 인근에 있는 지하 격납고 기지들에 고체연료 방식의 둥펑(DF)-31 ICBM 100기 이상을 장전했을 가능성이 크다고 파악했다.

9월 3일 중국 전승절 80주년 기념 열병식에 모습을 드러낸 대륙간탄도미사일(ICBM) '둥펑(東風·DF)-61'. 연합뉴스

미국이 앞서 중국 격납고 기지의 존재에 대해 보고한 바 있지만, 미사일 장전 수량까지 언급한 것은 이번이 처음이라고 로이터는 짚었다. 새로 배치된 미사일의 잠재적 타깃이 무엇인지에 대해서도 특정되지 않았다.



보고서 초안은 또 중국의 핵탄두 보유량이 2024년 기준 600기 초반대에 머물렀으며 이는 몇 년 전과 비교해 생산 속도가 둔화했음을 반영한다고 평가했다. 다만 중국의 핵전력 증강이 계속되고 있으며 2030년까지 핵탄두 보유량이 1000기를 넘길 것으로 예상된다고 밝혔다.



보고서는 이와 함께 중국은 2027년 말까지 대만을 상대로 한 전쟁에서 싸워 이길 수 있는 역량을 갖출 것이라고 분석했다. 아울러 중국이 무력 사용을 통해 대만을 장악하기 위한 군사적 선택지를 정교화하고 있으며, 이 중 하나로 중국 본토로부터 1500∼2000해리(약 2780∼3700㎞) 떨어진 지역을 타격하는 시나리오도 포함될 수 있다고 덧붙였다.



한편 중국은 군 지도부 개편 작업을 진행 중이다. 관영 신화통신 등은 시진핑 중국 국가주석이 이날 대만해협과 베이징을 관할하는 양즈빈 중국군 동부전구 사령관과 한성옌 중부전구 사령관을 각각 상장(대장)으로 승진 발령했다고 보도했다. 동부전구는 동중국해를, 중부전구는 베이징을 포함한 수도 방어를 담당한다.

