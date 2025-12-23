함평군, 공모사업서 역대 최대 규모 예산 확보

전남 함평군이 올해 중앙부처와 전남도 공모사업에서 역대 최대 규모 예산을 확보했다.

함평군은 올해 총 22건의 공모사업에 선정돼 1538억 2200만 원의 사업비를 확보했다고 23일 밝혔다.

함평군은 기획단계부터 타당성 검증을 위한 연구용역을 지원했고 중앙부처와 사전 협의, 전문가 컨설팅, 현장실사 대응 등 전 과정에 걸쳐 철저히 준비한 결과라고 설명한다.

특히 대전지구 풍수해생활권 종합정비사업은 함평군의 대표적인 대형 국비사업이다. 군은 대전면 일원 상습 침수지역에 총사업비 468억 원을 투입해 하천을 정비하고 우수관로를 확충할 방침이다.

이외에도 △지역특화 재생업 250억 원 △기초생활거점조성사업 74억 원 △고품질 쌀 유통 활성화사업 163억 원 △산업단지 청년문화센터 건립 114억 원 △그린바이오 산업 인프라 구축사업 98억 원 등 다양한 공모사업에 선정됐다.

함평군 관계자는 “올해 공모사업 선정은 단순한 외부 예산 확보를 넘어 함평의 미래 발전 전략을 실현할 수 있는 기반을 마련한 것”이라며 “각 사업이 조기에 착수돼 군민이 체감할 수 있도록 내실 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

