부산대 ‘K액화수소선박’ 상용화 첫발

순수 국내 기술로 수소를 연료로 쓰거나 이를 대량 운송하는 차세대 친환경 수소선박의 상용화 길이 트였다.



부산대 수소선박기술센터(센터)는 23일 부산 남구 우암동 해양산업클러스터 내 수소선박기술센터에서 ‘선박용 액화수소 연료탱크 실증 완료 성과 공유회’를 개최했다.



센터는 삼성중공업과 공동으로 수행한 선박용 액화수소 저장탱크 설계 기술을 기반으로, 최근 센터 앞 빈터에 실제 중소형 선박 탑재를 가정한 ‘모크업(실제 제품과 유사한 모형) 탱크’를 제작·설치하고 실증시험에 나섰다. 효성중공업으로부터 공급받은 액화수소를 충전해 액화수소 저장 성능과 단열·증발률(BOR) 특성 등을 검증했다.



기존 ‘고압가스안전관리법’에는 액화수소 저장 및 사용시설에 대한 구체적인 검사 기준이 없어 실증이 어려웠으나, 연구팀은 자체 안전관리계획 수립과 전문가 안전관리위원회 운영을 통해 산업통상부와 한국가스기술공사(KGS)의 실증 규제특례 승인을 확보해 시험을 성공적으로 진행할 수 있었다.



이번 실증시험 과정에서 액화수소 연료탱크의 계측 및 운전 데이터는 삼성중공업과 공동으로 구축한 센터 내 빅데이터 플랫폼을 통해 실시간으로 수집·분석됐다.



해당 플랫폼은 극저온 환경에서 온도·압력·증발률·안전계통 신호 등 다양한 운전 데이터를 체계적으로 축적·관리할 수 있도록 설계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지