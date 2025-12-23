포스텍 등 국내 연구진 개발 블록체인 기술 국제표준 채택… "주도권 확보"

국내 연구진이 만든 블록체인 기술이 국제표준으로 선정됐다.

포스텍(포항공대)은 컴퓨터공학과 송황준·박찬익 교수 연구팀이 주도하고 한국외대 정보통신공학과 정성호 교수 연구팀 등이 참여한 블록체인 기술이 유엔 국제전기통신연합(ITU-T) 국제표준으로 승인됐다고 23일 밝혔다.

승인된 표준은 '분산 원장 기반 서비스에서 빠른 메시지 전달 프레임워크'를 다룬다.

블록체인에서 정보를 더 빨리 주고받을 수 있게 만든 전송 규칙이다.

이 기술은 메시지 전달 과정을 다양한 기술 요소로 줄여 블록체인의 고질적 한계였던 거래 처리 속도를 크게 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.

포스텍은 이번 표준 채택이 한국 기술이 세계 블록체인 기반 경쟁에서 주도권을 확보했다는 뜻이라고 밝혔다.

연구팀 중 정성호 교수는 지난 10월 스위스 제네바에서 열린 ITU-T 회의에서 기술적 합의를 끌어내며 표준화 작업을 마무리했다.

이번 성과는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 추진한 블록체인 기술개발 국책과제를 통해 도출됐다.

총괄을 맡은 송황준(사진) 교수는 “이번 ITU 국제 표준 채택은 우리 연구진의 원천 기술이 전 세계 블록체인 네트워킹 기술을 선도할 수 있음을 공식적으로 인정받은 것”이라며 “블록체인 산업의 가장 큰 장애였던 실시간 데이터 처리 문제 해결에 중요한 이정표가 될 것”이라고 설명했다.

또 “향후 5G·6G 환경에서의 DLT 서비스 상용화를 앞당기고, 국내 기술의 국제적 리더십을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

