경희언론인회 신임 회장에 박진성 MBN 편성본부장

경희대가 이달 18일 경희언론인회 이사회를 열고 박진성 MBN 편성본부장을 신임 회장으로 선임했다고 23일 밝혔다. 임기는 1년이다. 경희언론인회는 1986년 설립된 경희대 출신 언론인 모임이다.

박진성 경희언론인회 신임 회장. 경희대 제공

박 신임 회장은 경희대 신문방송학과 88학번으로 MBN에서 보도국장과 기획실장 이사, 제작본부장 등을 역임했다. 또 지난해 ‘경희언론인상’을 수상했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지