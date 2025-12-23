HJ중공업, 전투용 무인선박 핵심기술 개발한다

HJ중공업이 해군의 미래 핵심 전력이 될 전투용 무인수상정 통합제어·자율임무체계 기술 공동 개발에 나선다.

HJ중공업은 LIG넥스원, HD현대중공업과 전투용 무인수상정 통합 제어 및 자율임무체계 핵심기술 사업을 수주하고, 국방기술진흥연구소와 과제 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

전투용 무인수상정 해검-X 조감도. LIG 넥스원 제공

전투용 무인수상정(USV)은 탑승원 없이 원격 조종이나 자율운항을 통해 해상에서 탐색과 교전 임무를 수행하는 무인 전투정을 말한다. 방위사업청과 국방기술진흥연구소가 추진하는 핵심기술과제는 전투용 무인수상정 Batch-Ⅱ 체계개발에 필요한 기술 확보가 목적이며, 해군 유무인 복합전투체계 핵심축이 될 무인수상정 개발을 위한 필수 기술이다.

또 국내 함정 및 지휘체계 개발을 주도하는 LIG-HD-HJ 컨소시엄은 이번 과제에서 전투용 무인수상정 통합제어체계 및 자율임무제 핵심기술을 검증할 수 있는 대형 무인수상정을 건조할 예정이다.

HJ중공업은 HD중공업과 무인수상정 플랫폼의 설계와 제작을 담당하고, LIG넥스원은 플랫폼과 핵심 구성품을 유기적으로 통합하는 무인수상정 통합제어체계, 무장통제체계, 자율임무체계 개발을 통해 전투용 무인수상정 핵심기술을 검정하고, 성능을 극대화할 예정이다.

HJ중공업 관계자는 “선진국들은 적극적인 무인수상정 개발과 유무인 전력 통합 운용을 통해 작전수행능력을 극대화하는 추세”라며 “미래 전장의 게임체인저가 될 고성능·고품질 전투용 무인수상정 핵심기술 개발에 적극 참여함으로써 K방산의 위상을 높이는 데 일익을 담당하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지