대전·충남 통합 급물살…충북서 목소리 잇따라

최근 정치권 등에서 대전시와 충남도의 행정통합 논의가 본격화하면서 충북에서 대응과 입장이 잇따라 발표됐다. 행정안전부는 내년 7월 대전·충남 통합을 목표로 태스크포스(TF)를 설치 운영하기로 하는 등 통합론이 급물살을 타고 있다.

◆“충청광역연합 틀 안에서 공동 발전 등 목표”

김영환 충북도지사는 23일 도청 브리핑룸에 기자간담회를 열고 “대전·충남 통합이 수도권 일극 체제를 극복하고 국가균형발전에 기여할 수 있다는 점에서 기본적으로 찬성한다”고 말했다. 그러면서 “단기적인 선거를 위한 정치적 목적이 아니라 충분한 사회적 논의와 제도적 검토를 바탕으로 신중하게 추진되어야 한다”고 덧붙였다.

김 지사는 “이번 논의가 이미 출범한 충청광역연합 틀 안에서 진행돼야 하며 충청권 전체의 공동 발전과 경쟁력 강화를 목표로 삼아야 한다”며 “대전·충남 통합이 충청광역연합의 기능을 약화하는 것이 아니라 ‘5극 3특’ 기조 속에서 연합의 정책 조정력과 실행력을 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다. 특히 “해외 사례를 통해 행정통합은 광역연합을 기반으로 한 단계적·협력적 접근과 주민 수용성 확보가 중요함을 확인했다”고 설명했다.

충북의 전략적 대응 방향도 제시했다. 김 지사는 우선 충북 발전의 새로운 기회 요인으로 인식하고 지역 역할과 기능을 명확히 설정할 경우 경쟁력을 강화한다는 입장이다. 또 세종시와 돔구장 공동 건립을 포함한 문화·체육 기반 협력 등 새로운 연대·발전 전략 실행하고 첨단전략산업과 공항 물류 등 광역교통 분야를 중심으로 충청권 성장엔진 역할을 확대하겠다는 의지다.

◆“충북특별중심도 지정으로 5극 3특 1중 전략”

이날 송기섭 진천군수는 군청 브리핑룸 기자회견에서 ‘충북특별중심도’ 지정을 제안했다. 그는 “대전·충남특별시 추진으로 다극 체제로의 전환이 빨라지고 있는 상황에서 충북이 내륙의 섬으로 고립될 위기에 처해 있다”며 “충북특별중심도가 포함된 ‘5극 3특 1중’ 전략이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “반도체·바이오·이차전지 등 첨단산업의 핵심 거점인 충북에 독자적·법적 권한과 예산 자율성을 부여해야 한다”며 “‘충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법’ 제정을 통해 청주공항을 동북아 거점 공항으로 육성하고 서울–진천–청주공항–오송을 잇는 중부권광역급행철도(JTX)를 조속히 추진해야 한다”고 강조했다.

◆“불이익 없다…독자적 입지 강화 방안 찾으면”

전날 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장은 “대전·충남 행정통합으로 충북이 불이익받을 이유가 전혀 없다”고 주장했다. 그는 “행정통합은 국정과제인 ‘5극 3특’의 틀 안에서 제도적 결합일 뿐이라며 충북은 충청광역연합 활동을 통해 독자적으로 산업·경제적 입지를 강화하는 방안을 찾으면 된다”며 “충북이 이번 통합 논의에 즉각 참여하는 것은 준비되지 않은 상태에서 물리적으로 쉽지 않다”고 했다.

‘5극 3특’은 국가균형발전 전략의 하나로 전국을 다섯 개 권역의 성장 거점으로 육성하고 특별자치 단위의 권한과 자율성을 확대해 지역 경쟁력을 높이려는 정책이다. 권역별로 산업·교통·물류 인프라를 집중적으로 강화하고 특별자치 단위에는 규제 완화와 재정·행정 자율성을 부여해 광역 협력과 지역 주도의 성장 기반을 확충하는 내용을 담았다. 충북도는 이 기조에 맞춰 바이오·반도체·이차전지 등 첨단전략산업과 공항·물류, CTX 등 광역교통 분야를 중심으로 충청권 성장엔진 역할을 확대하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

충청광역연합은 지난해 12월 충청권 4개 시‧도(대전시, 세종시, 충남도, 충북도)가 참여해 만든 전국 최초의 특별지방자치단체다. 이는 수도권 집중을 완화하고 국가균형발전을 위해 출범했다.

