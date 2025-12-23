“이게 웬 횡재야”…17년전 휴대전화에 18K 금장식 있었다

한정판 가전과 휴대전화에서 실제 금이 잇따라 발견됐다. 최근에는 2000년대 후반 출시된 팬택 스카이 휴대전화, 이른바 ‘듀퐁폰’에서 18K 금장식이 확인돼 화제를 모았다.

팬택 스카이의 ‘듀퐁 에디션. 온라인 커뮤니티 캡처

지난 22일 금은방 ‘쥬얼리루이’를 운영하는 유튜버 ‘링링언니’는 ‘이번엔 핸드폰에 금이라고요?’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 2009년 출시된 팬택 스카이 ‘듀퐁 에디션’ 휴대전화에 실제 금이 사용됐다는 내용이 담겼다.

감정 의뢰인은 휴대전화 상단 로고를 둘러싼 금색 장식을 떼어내 감정을 의뢰했다. 그는 “2009년도에 휴대전화를 구매했다”며 “기기를 바꾼 뒤에도 금이니까 버리기 아까워 보관해왔다”고 말했다.

해당 장식에는 순금 함량 75%를 의미하는 ‘18K’ 각인이 새겨져 있었다. 시약을 이용한 분석 결과 금색 로고 띠는 실제 18K 금으로 확인됐다. 무게는 약 0.27돈으로, 감정 당일 시세 기준 약 14만8700원의 가치가 있는 것으로 평가됐다. 링링언니는 “보관 잘하셔서 15만원 가까이를 번 셈”이라고 말했고, 의뢰인은 “너무 좋다”며 기뻐했다.

유튜브 채널 ‘링링언니’ 영상 캡처

해당 모델은 2009년 9월 팬택 스카이와 명품 브랜드 듀퐁이 협업해 SK텔레콤 전용으로 3만대 한정 출시된 제품이다. 금속 버튼과 금색 로고 등 고급스러운 디자인으로 당시에도 화제를 모았으며, 출고가는 약 100만원 수준이었다.

이같은 사례는 처음이 아니다. 최근 LG전자가 한정 판매했던 휘센 에어컨 일부 모델의 로고가 순금이라는 사실이 알려졌다. LG전자는 2005년과 2008년 에어컨 세계 판매 1위 달성을 기념해 순금 로고가 부착된 제품을 선착순 1만 명에게 공급했다.

링링언니는 해당 로고를 녹여 분석한 결과에 대해 “순금이다. 중량은 한 돈에 조금 못 미쳐서 시세로 약 71만3000원”이라고 밝힌 바 있다.

