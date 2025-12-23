반도체 덕에 수출 ‘역대 최대’… 개인사업자 연체율 신기록 [한강로 경제브리핑]

◆반도체 힘입어 수출 연 7000억달러 ‘초읽기’

반도체 수출 호조세에 힘입어 이달 수출이 역대 최대 실적을 기록했다. 이달 일평균 수출액이 약 26억달러 수준으로 증가세를 보이고 있어 연간 수출액이 사상 처음으로 7000억달러를 돌파할 것이란 전망이 나오고 있다.

300㎜ 반도체 웨이퍼. AP연합

22일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출은 430억달러로 전년 동기 대비 6.8%(27억4000만달러) 증가했다. 이는 1∼20일 통계 기준 역대 최대치다. 직전 최고 기록은 작년 12월 기록한 403억달러였다.

올해 1월부터 이달 20일까지 누적 수출액은 6831억4600만달러로 나타났다. 역대 최대였던 지난해 연간 수출액(6838억달러)과 약 7억달러 차이다. 휴일인 21일 수출액이 3억달러 정도였고, 일평균 수출액이 26억달러 정도인 점을 고려하면 사상 첫 ‘연간 수출액 7000만달러’ 돌파도 가시권에 들어왔다.

수출 증가세는 반도체가 이끌었다. 이달 1∼20일 수출 품목별로 보면 반도체 수출이 41.8% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 27.1%로 6.7%포인트 증가했다. 무선통신기기(17.8%), 컴퓨터주변기기(49.1%) 등 수출도 증가했다.

다만 반도체를 제외한 주요 품목의 수출이 부진한 점은 문제로 지적된다. 올해 1∼11월 누적 기준 반도체 제외 수출액은 4876억달러로 전년 동기 대비 1.5% 줄었다. 단가 하락 등으로 석유화학과 석유제품이 각각 11.7%, 11.1% 줄었고, 철강도 글로벌 공급 과잉 등에 따라 8.8% 감소하며 약세를 면치 못했다.

주요 수출 대상국 중에서는 베트남(20.4%), 대만(9.6%), 중국(6.5%) 등에서 수출이 증가했다. 다만 중국, 베트남과 함께 수출 상위 3개국 중 하나인 미국 수출은 1.7% 감소했다. 미국 관세 여파에 따른 승용차 수출 감소 등이 주요 요인으로 풀이된다.

지난 21일 서울 시내에 설치된 은행 ATM기 앞으로 오토바이가 지나가고 있다. 연합

◆작년 개인사업자 연체율 0.98%로 역대 최고

지난해 말 개인사업자의 대출 연체율이 1%에 육박하며 통계 집계 이래 최고치를 기록했다.

국가데이터처가 22일 발표한 ‘2024년 일자리행정통계 개인사업자 부채’에 따르면 지난해 12월 기준 개인사업자 연체율은 0.98%로 관련 통계를 작성하기 시작한 2017년 이후 최고치로 집계됐다. 전년도인 2023년에도 연체율이 0.65%로 역대 최고치였는데, 1년 만에 0.33%포인트 상승하며 기록을 갈아치운 것이다.

지난해 연체율은 은행과 비은행에서 모두 최고치를 기록했다. 특히 저축은행이나 농·축·수협 등의 비은행 연체율이 2.10%로 은행(0.19%)보다 높게 나타났다.

평균 대출은 대출 잔액 1000만원 미만에서 가장 많이 줄었지만, 연체율은 1000만원 미만에서 2.54%로 가장 높았다. 매출액이 적거나 사업 기간이 짧은 영세·신규 사업자에서 자금 압박이 컸던 것으로 보인다.

연령별 연체율은 신용도가 낮은 20대(29세 이하)가 1.29%로 가장 높았다. 특히 비은행 연체율은 2.38%로 비은행 전체 연체율(2.10%)보다 높게 나타났다.

개인사업자 1명당 평균 대출 규모는 1억7892만원으로 전년(1억7922만원)보다 0.2%포인트 감소했다. 2022년 1억7946만원까지 증가했지만, 2023년부터 2년 연속 감소 흐름을 보이고 있다.

데이터처 관계자는 “통상적으로 대출이 줄면 연체율은 올라가는 경향을 보인다”며 “지난해 고금리로 이자 부담이 커진 상황에서 상대적으로 갚을 여력이 있는 사업자가 대출을 갚으며 규모를 줄였지만, 여력이 없는 사업자가 남으면서 연체율이 올라갔을 것”이라고 분석했다.

21일 서울 중구 남산에서 바라본 서울 도심 아파트 단지 모습. 뉴스1

◆3분기에 주담대 1인당 평균 2.3억 새로 받았다

올해 3분기(7∼9월) 대출자당 주택담보대출 신규 취급액이 2억2700만원을 돌파하며 역대 최고치를 기록했다. 30·40대 차주들이 대출 규제가 강화되기 전 수도권에서 ‘막차 영끌(영혼까지 끌어모아 주택 구입)’에 나선 영향으로 해석된다.

한국은행이 22일 발표한 ‘차주별 가계부채 통계 편제 결과’에 따르면 올해 3분기 차주당 주담대 신규 취급액은 2억2707만원으로 직전 2분기(2억995만원)보다 1712만원 늘며 통계 집계 이래 최고치를 기록했다.

특히 30∼40대의 주담대 증가세가 두드러졌다. 3분기 신규 취급액 기준 30대 차주 1명이 받은 주담대는 2억8792만원으로 전 분기 대비 2856만원 늘었다. 40대는 1명당 2289만원 늘어난 2억4627만원을 대출받아 30·40대 모두 역대 최고치를 기록했다.

20대는 전 분기보다 1701만원 증가한 2억2007만원, 50대는 27만원 증가한 1억8552만원으로 마찬가지로 역대 최고치를 기록했지만 증가폭은 30·40대보다 낮았다. 60대는 200만원 줄어든 1억4576만원으로 전 연령대 중 유일하게 전 분기 대비 감소했다.

세대별 주담대 총액 비중도 30대(37.8%)와 40대(28.8%)가 가장 많았다. 50대는 18.6%, 60대 이상은 10.6%, 20대는 4.3%에 그쳤다.

차주 1인당 수도권 주담대도 통계 작성 이후 최고치를 기록했다. 올해 3분기 신규 취급액 기준 수도권 주담대는 전 분기 대비 3045만원 오른 2억7922만원으로 역대 최고를 기록했다. 서울은 3억5991만원, 경기·인천은 2억4324만원으로 각각 역대 최고치였다. 수도권 주담대 비중은 전체 주담대 중 63.3%에 달했다.

반면 동남권은 1억7587만원으로 전 분기 대비 299만원 줄며 2024년 4분기 이후 최저 수준을 기록했다. 비중은 12.1%다. 충청권과 호남권은 1억7046만원, 1억5539만원으로 올해 1분기 이후 최고치를 기록했다.

