트럼프, 그린란드 특사 임명… 덴마크 “영토 존중” 반발

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(이하 현지시간) 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 ‘그린란드 특사’로 임명하자, 그린란드는 “영토를 존중해야 한다”고 반발했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “제프는 그린란드가 우리 국가 안보에 얼마나 중요한지 이해하고 있다”며 “안전과 안보, 우리 동맹과 세계의 생존을 위한 우리나라의 이익을 크게 증진할 것”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

랜드리 주지사도 특사 임명과 관련해 엑스(옛 트위터)를 통해 “그린란드를 미국의 일부로 만들기 위해 봉사할 수 있어 영광”이라며 트럼프 대통령에게 감사를 나타냈다.

덴마크는 불쾌감을 드러냈다. AP통신에 따르면 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 공동성명을 내고 “우리는 전에도 말했고, 지금 다시 말한다. 국경과 나라의 주권은 국제법에 근거하고 있다”며 “그것은 근본적인 원칙이다. 국제 안보를 논할지라도 다른 나라를 병합할 수는 없다”고 강조했다.

프레데릭센 총리실은 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로 미국이 병합할 수 없다”며 “우리의 공동 영토 보존에 대한 존중을 기대한다”고 부연했다. 그린란드는 덴마크령으로 약 300년간 덴마크 지배를 받다가 1953년 식민 통치 관계에서 벗어나 덴마크 본국 일부로 편입됐다. 2009년 제정된 자치정부법을 통해 외교와 국방을 제외한 모든 정책 결정에서 자치권을 행사하고 있다.

라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관도 성명에서 “미국의 특사 임명 결정은 그린란드에 대한 미국의 지속적인 관심을 방증한다. 미국을 포함해 모든 나라가 덴마크 왕국의 영토 보존에 대한 존중을 보여야 한다는 점을 분명히 한다”고 밝혔다고 로이터는 전했다.

트럼프 대통령은 올해 초 취임 직후 덴마크령인 그린란드를 미국 영토로 삼겠다고 공언한 바 있다. 이후에도 그린란드에 대한 미국의 관할권을 거듭 주장하며 군사력 동원까지도 배제하지 않는다는 입장을 내비치고 있다.

덴마크는 이 같은 트럼프 정부의 움직임에 강하게 반발해 왔다. 지난 8월에는 덴마크 주재 미국 대사대리를 초치해 항의하기도 했다. 유럽연합(EU) 집행위원회의 아누아르 엘 아누니 외교안보 담당 대변인은 “미국의 결정을 논평할 위치는 아니다”면서도 “덴마크의 영토 보존, 주권,국경의 불가침성을 지키는 것은 EU에 극히 중요하다”고 밝혔다.

